新國會「最極端」時刻曝光！　謝震武：立法院恐全部重選

▲民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

總統與立委選舉落幕，民進黨在立法院113席中拿下51席，國民黨奪下52席、民眾黨在不分區獲得8席，呈現「三黨不過半」局面。知名主持人謝震武指出，這樣的局勢中，台灣民眾黨的8席將在立法院擔任關鍵少數，甚至最極端的例子就是「倒閣權」的行使。

國民黨在區域立委獲得39席、不分區立委13席，山地原住民立委當選人無黨籍高金素梅及苗栗縣第1選區當選人陳超明皆被視為泛藍陣營；民進黨區域立委獲38席、不分區立委13席，共51席；民眾黨區域立委並無斬獲，不分區立委8席。

▲民眾黨不分區8席，未來將在立法院扮演關鍵少數。（圖／記者屠惠剛攝）

謝震武15日晚間在政論節目《新聞面對面》中分析，未來幾週內，泛藍陣營54席、民進黨51席和民眾黨的關鍵8席，將會進入一連串複雜的合縱連橫、排列組合討論。

謝震武表示，在113席的立法院中，57席為過半，所以對於民進黨而言，需要爭取6席；國民黨則只需要3席，以確保取得過半票，這不僅涉及到立法院長的選舉，還包括未來各式各樣的重要法案通過。而民眾黨則成為此時的關鍵，其8席將左右整體格局。

▲台灣民眾黨或成為倒閣權關鍵。（圖／翻攝《新聞面對面》）

謝震武進一步指出，立法院三黨不過半走到最極端的一個例子，就是行使《中華民國憲法增修條文》賦予的「倒閣權」。他解釋，國民黨超過國會1/3席次，有單獨發動倒閣權的能力。在這個情境下，國民黨52席加上親國民黨的無黨籍2席實力接近過半，只要再爭取民眾黨的3票，以取得過半數57票，就可以成功倒閣，使行政院長於10日內辭職下台。

不過，謝震武也強調，倒閣權有一個但書，行政院長下台同時可咨請總統解散立法院，這意味著在這個過程中，有可能導致立法委員面臨全部重選，「意思就是大家一起死，同歸於盡的概念」。

他舉例指出，過去幾年立法院針對美牛、美豬議題時，曾發生過將院長鎖在門外，甚至議場內丟內臟等激烈情況。因此，當下三黨未能取得過半，民眾黨的8席成為立法院最為關鍵的一環。