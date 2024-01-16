避免被貼小藍小綠標籤　他籲民眾黨：不如爭取立委召委席次極大化

▲民眾黨主席柯文哲（右）。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日選出院長、副院長，民眾黨團15日向藍綠拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據。對此，國民黨青年部前主任陳冠安表示，民眾黨與其冒著風險和國民黨合作，換取沒有太多實權的立院副院長，倒不如事後爭取立委的召委席次極大化，掌控議事權、排審法案、結合關鍵少數的地位、設定全國議題、保持政黨聲量，避免被貼小藍小綠標籤的核心利益。

陳冠安今日在臉書發文表示，目前三黨選民壁壘分明，尚未從選舉激昂對立的情緒抽離，若要真的進入深層合作或固定政治聯盟，相當有難度。就實際情況來看，第十一屆113位立法委員，國民黨拿下52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨2席，即使國民黨擁有無黨籍立委陳超明與高金素梅支持，但依然只有54席，未達57席過半門檻。

不過，陳冠安提及，《立法委員互選院長副院長辦法》倒是考量到這點，院長副院長選舉，只要出席立委過半支持就當選，若第一次投票沒有人過半，則由第一輪票數前兩名進行第二輪，票高者勝；因此，立法院院長副院長選舉，民眾黨支持藍綠任一黨，確實都能讓被支持的政黨勝選。

陳冠安指出，除了支持兩大黨外，民眾黨還有另一個選擇，就是通過棄選或自提人選，讓席次較多的國民黨斬獲立院龍頭寶座。但就目前來說，白營其實很難與執政的民進黨合作，不只會被支持者認為同流合汙，也減損在野監督的大義；不過，另一方面來看，選舉時的對立以及選後的紛爭，民眾黨也不太容易直接和國民黨合作，否則很容易步入「小藍」的標籤，被民進黨攻擊，流失年輕及淺綠的支持者。

陳冠安分析，民眾黨與其冒著風險和國民黨合作，換取沒有太多實權的立院副院長，倒不如事後爭取立委的召委席次極大化，掌控議事權、排審法案、結合關鍵少數的地位、設定全國議題、保持政黨聲量。總之，立法正副龍頭選舉只是試金石，未來四年民眾黨擁有比較寬的戰略空間，也有避免被貼小藍小綠標籤的核心利益，藍營必須審慎以待。