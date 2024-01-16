民進黨拿適任當擋箭牌？　黃揚明：「游蘇」出線全因蔡英文意志

▲前總統府秘書長蘇嘉全。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日選出院長與副院長，民眾黨團拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據，而民進黨團則以「國會改革為民進黨基因」為由，稱「應以是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提」。對此，媒體人黃揚明指出，現任立法院長游錫堃、前立法院長蘇嘉全的出線原因無關「適任」，都是因為總統蔡英文的意志，若民進黨再拿「適任」當擋箭牌，只怕難以服眾。

黃揚明今日在臉書發文表示，民進黨2016第一次在國會過半，推出的立法院長人選是蘇嘉全，他有1任多的立委經歷，與當時有意角逐院長的立委柯建銘、陳明文相比，是立委資歷最淺的，但是蘇的出線，關鍵因素是蔡英文的意志。

黃揚明指出，蘇嘉全任內確實推動了不少的國會改革方案，但幾個深水區的改革都半途而廢，例如這次民眾黨拋出的聽證調查制度，是蔡英文當選總統前公開宣示過的政見，至今仍沒個影；2020年民進黨再次在國會過半，推出的立法院長人選是游錫堃，游在當時並未擔任過立委，只能說是綠營政治資歷、輩份夠高的人選。

黃揚明強調，若要說「適任」與否，恐怕民進黨的標準，和外界想像的大不相同，說穿了，都是貫徹蔡英文的意志。如今，失去了國會多數的優勢，再拿「適任」當擋箭牌，只怕難以服眾。