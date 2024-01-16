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謝立功爆「兩年條款」8委員僅1人簽　民眾黨駁斥：別用造謠博聲量

▲▼民眾黨前秘書長謝立功。（圖／《新聞！給問嗎？》提供）

▲民眾黨前秘書長謝立功。（圖／《新聞！給問嗎？》提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨秘書長謝立功近期屢次批評不分區立委當選人黃珊珊，沒讓黨主席柯文哲達到選舉KPI，應請辭不分區負責，但被外界炮轟是「找戰犯」，連柯都罵謝「先問問自己幫忙多少」；而謝立功再爆，當選的8名不分區立委，只有1個人簽署「兩年條款」。對此，民眾黨發言人楊寶楨回應，請別拿錯誤資訊在外造謠。

謝立功2023年12月23日要求黃珊珊訂下KPI，「總統票數若未達第二名以上」或「不分區立委未達8席以上」，黃珊珊應該「主動請辭不分區立委」以示負責。

謝立功16日接受網路節目「新聞！給問嗎？」訪問，謝立功表示，柯文哲在當時民調處於劣勢，若他不出「奇招」，絕對無法勝選，「要了解我的用心良苦」，當時距離選前只剩下20幾天，「你順順的走，是贏家的打法」，但柯文哲當時的民調不是第二、就是第三，如果當時不出「奇招」，而是順著對手的步調走，絕對無法勝選。

謝立功透露，柯文哲作為總統候選人是要忙著往前衝的，所以很多人事細節管不到或不知道也很正常，「他一定有些知道有些不知道，但是全部都知道的一定是總幹事。」謝立功質問黃珊珊，「既然都已經知道這些情形，那你為什麼不去調整你的步伐？」

▲▼民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場 黃珊珊 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊（右）。（資料圖／記者屠惠剛攝）

除了批評黃珊珊以外，謝立功再爆料，當選的8名不分區立委中，只有1個人簽署「兩年條款」。所謂「兩年條款」為民眾黨今年排不分區立委名單的規定，要求列入不分區者，必須要接受「兩年條款」，當選後2年就辭職、更換下一批名單人選。

謝立功於節目中提及，「據我所知，當時8個人只有1個人簽（兩年條款）！」但自己也不好意思講出口，所以要先詢問爆料者能不能講，「我當時聽到只有一個人簽，後面補簽我就不曉得。」

不過，謝立功也語帶玄機地說，「其實選前⋯你有沒有想過，他們如果有簽（兩年條款），9到16名會不會更努力？因為下一波兩年以後，就是9到16名上來（當立委），是不是給他們更強的誘因？如果9至16名搞半天，兩年條款只是前面講講、後面沒要兌現⋯我跟你講，每個輔選的人，一定要有些誘因出來，我就點到這。」

針對謝立功聲稱8名不分區立委當選人，只有1人簽署「兩年條款」等言論，民眾黨發言人楊寶楨回應，謝立功所說的內容是不實指控，請不要持續拿錯誤資訊持續在外造謠，只為博取個人聲量，也請不要持續唱和國民黨，找戰犯找到民眾黨來。

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