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消防叔叔謝謝您　學子感謝留言灌爆台南消防隊

▲南消第六救災救護大隊所轄幼兒園及國中小，自主辦理快閃活動至鄰近消防隊留言，以行動來表達對消防人員最真誠的感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消第六救災救護大隊所轄幼兒園及國中小，自主辦理快閃活動至鄰近消防隊留言，以行動來表達對消防人員最真誠的感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

119消防節即將到來，台南市消防局為感念消防人員平時辛勞，特於1月8日至19日發起「向城市英雄說出心裡話」活動，於台南市各地區消防分隊及防災教育館門廳設置消防栓留言板，供民眾利用消防車便利貼來留言給所有勞苦功高的消防員，給予最直覺式的鼓勵及感謝。

南消第六救災救護大隊所轄幼兒園及國中小，得知此活動後即紛紛響應，自主辦理快閃活動至鄰近消防隊留言，以行動來表達對消防人員最真誠的感激，活動迄今至六大隊所屬分隊留言人數已達千餘人次，讓所設置留言板皆承載滿滿祝福及感謝，化作對消防人員最直接的支持。

▲南消第六救災救護大隊所轄幼兒園及國中小，自主辦理快閃活動至鄰近消防隊留言，以行動來表達對消防人員最真誠的感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，消防救災救護工作，水裡來火裡去哪裡危險哪裡去，每次出勤警鈴的響起，代表不僅的是民眾的求救信號更是希望的曙光，其所承擔的責任及面對的壓力更是超乎想像，故在本次119消防節這個屬於消防人員的日子，由民眾直接留言給我們消防同仁說出鼓勵及感謝的話，是對我們最直接的肯定，未來我們也將持續肩負著這份使命在消防工作上打拼。

▲南消第六救災救護大隊所轄幼兒園及國中小，自主辦理快閃活動至鄰近消防隊留言，以行動來表達對消防人員最真誠的感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，119消防節即將到來這邊特別感謝所有警義消人員的犧牲奉獻默默付出，提供市民有感的消防安全服務，未來我們更應秉持著市長黃偉哲的施政理念，持續精進我們消防團隊的防救災效能，共同守護市民生命財產安全。

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