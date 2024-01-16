南消消防新車報到　 提升台南消防救災戰力

▲台南市消防局16日辦理車輛採購驗收，有新的小型水箱車及水庫車加入。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局16日辦理車輛採購驗收，有新的小型水箱車及水庫車加入，提升台南消防救災戰力。

消防局指出，新購車輛底盤具有防鎖死煞車系統、加速防滑控制系統、斜坡起步輔助裝置等安全性設計，車上也配有行車視野輔助系統、盲區警示系統、車身反光標示及警示燈等行車警告裝置提升行車安全，消防幫浦具有穩壓系統，各式隨車救災裝備器材及車輛功能操作的人性化整合設計也大幅提升救災效率。

台南市政府近3年積極編列經費汰換老舊消防車輛，並爭取中央補助，包含水箱車、水庫車、救助器材車及細水霧消防車等各式車種共計37輛，其中水箱車持續購置單艙雙排式水箱車，車輛第二預備電源也持續納入採購規劃，消防局亦定期舉辦防禦駕駛訓練，讓消防人員建立執行緊急途中的安全觀念及並隨時預知危險能力，降低交通意外發生。

市長黃偉哲表示，汰換消防車輛是維持戰力很重要的一環，為加速汰換15年以上老舊消防車輛的腳步，市府會全力支持，為提升台南市的搶救品質而努力。

消防局局長李明峯表示，消防車輛是消防人員執勤最倚重的工具之一，為了維持良好戰力，消防局會持續汰換老舊車輛，並根據使用單位需求，配置符合轄區特性的車種及搶救器材，自規劃、打造到驗收，都會請使用單位親自參與，力求提升使用單位之滿意度。