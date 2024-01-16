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新年最強冷空氣來了！周末起連襲6天「急凍7°C↓」　全台濕一片

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，周六鋒面通過，周日強烈大陸冷氣團南下，將帶來一波波更強的冷空氣，預計會一天比一天冷，下周一、二低溫下探11度，且這波冷空氣會一連影響五、六天，整體水氣也較多。氣象專家賈新興則預測，最低溫出現在下周二深夜至周三清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於7度的機率。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲周三、四回暖，周末將明顯將溫。（圖／氣象署）

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氣象署簡任技正伍婉華表示，今日東北季風影響，東部、恆春半島、大台北山區有短暫降雨。今晚到明日東北季風減弱，各地天氣暖熱，白天高溫北部26度、東部25度、中南部28到29度，但明晨受到輻射冷卻影響，新竹縣、苗栗縣、南投縣有10度以下氣溫發生的機率，整體天氣穩定，只有東部、恆春半島有短暫降雨。

伍婉華表示，周五鋒面逐漸接近，東部有短暫雨，大台北、北部也逐漸轉雨，周六鋒面通過，除了南部以外，全台都有局部短暫降雨機率。周日強烈大陸冷氣團南下，將帶來一波波冷空氣，一天會比一天冷，以北部、東北部為例，周六低溫16、17度，周日13、14度，下周一到周二11度，高溫也是逐日下降。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲周六降雨範圍最廣。（圖／氣象署）

伍婉華指出，下周一低溫馬祖8度、金門10度、中部以北及東北部11度、其他地區14到15度，沿海空曠地區、近山區平地更冷，要注意由於是從回暖再快速降溫，因此要特別留意保暖，尤其是老人或小孩更要小心。冷氣團影響期間，北部、東部有雨。

伍婉華表示，由於水氣較多，下周一晚上到周三中部以北3000公尺以上高山有降雪機會，周二北部2000公尺以上高山也可能下雪。雖然有資料顯示，冷空氣強度可能達到寒流等級，但因資料還在變動，因此必須持續觀察，不過無論是強冷氣團或寒流，全台降溫都非常有感。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲周末起強冷氣團報到，天氣一天比一天冷。（圖／氣象署）

氣象專家賈新興在臉書貼文表示，周六傍晚大陸冷氣團南下，中午前西半部有局部短暫雨，花東有局部短暫雨，周日基隆至新北東側及宜花東仍有零星短暫雨。下周一中午起至周三有受接近寒流影響的機率，最低溫出現在周二深夜至周三清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於7度的機率，台北氣象站有接近10度左右的低溫。

賈新興提醒，下周一中午起桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，周二苗栗以北、台中山區及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨，周三宜花東多雲，周四冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，各地天氣穩定。另周二中部以北2000公尺以上高山地區，不排除有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率。展期資料顯示，一月下旬後半乾冷，農曆年前左右開始轉暖濕。

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