挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

記者陳俊宏／台北報導

濕冷更難受！氣象專家賈新興提醒，下周一中午起至下周三，有受接近寒流或寒流影響的機率，這波看來水氣有比較多，預估最低溫出現在下周二深夜至下周三清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於7度的機率。

賈新興說，周三清晨宜花東及恆春半島零星短暫雨；周四午後花東及恆春半島轉有局部短暫雨；周五花東仍有局部短暫雨， 傍晚受鋒面影響， 西半部轉有局部短暫雨；周六傍晚起大陸冷氣團南下影響機率，中午前西半部有局部短暫雨，花東有局部短暫雨；周日基隆至新北東側、宜花東仍有零星短暫雨。

▼這波強冷空氣水氣較多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興指出，下周一中午起至下周三，有受接近寒流或寒流影響的機率，預估最低溫出現在下周二深夜至下周三清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於7度的機率，台北氣象站有接近10度左右的低溫；下周二中部以北2000公尺以上高山地區，不排除有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率。

賈新興表示，這波水氣較多，下周一中午起桃園以北及宜蘭有局部短暫雨；下周二苗栗以北、台中山區及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨；下周三宜花東多雲；下周四冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，各地天氣穩定。

▼下周二中部以北2000公尺以上高山地區，不排除有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率。（圖／翻攝賈新興YouTube）

