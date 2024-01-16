這波冷很久！　周末恐「寒流」入冬最有感降溫

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，周末這波冷空氣滿有機會成為入冬以來最有感的一次降溫，且延續時間相對長，有機會達到寒流等級，建議可以把握這周五前的好天氣順便準備防寒。

柯聿寧指出，今天白天西半部大致穩定回溫快速，周三起到周五受到高壓迴流帶來較暖濕的空氣影響，各地溫度逐日上升，夜間西半部因雲量少，仍然有輻射冷卻作用，清晨感受上還是有些涼意，也有局部霧霾或低雲發生機率。

▼周日起大降溫。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯聿寧說，預估周五水氣增多的情況較明顯，西半部沿海開始有雲量增多，甚至有零星降雨機會，天氣變得有些不穩定，但內陸回暖的情況仍明顯，加上水氣變多，白天近午時稍微有悶熱感，東半部則仍然有局部地形降雨。

柯聿寧分析，周五晚間到周六上午，台灣附近逐漸有鋒面系統發展並東移，這段時間各地都有局部短暫雨的機會，預估整體雨量不多，鋒面通過後冷空氣逐漸南下，北部溫度漸漸下降，中南部周末天氣轉變還不明顯，但整體溫度也是逐漸下降趨勢。

柯聿寧提醒，周日晚間到下周二冷空氣南下幅度明顯，加上華南水氣東移，各地雲量都會增多，降溫普遍有感，下周一、下周二中南部也需要防範低溫。

柯聿寧表示，依目前預報資料來看，還是有機會達到寒流等級，下周三水氣減少變得比較乾冷，但早晚仍然是寒冷的情況，白天高溫略回升一些，下周四冷空氣減弱整體回暖較多；周末這波冷空氣滿有機會成為入冬以來最有感的一次降溫，且延續時間相對長，建議可以把握這周五前的好天氣順便準備防寒。