全台急凍！下波「大規模強冷空氣」恐達寒流　連3天最低溫

▲周日起強冷空氣南下。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

全台急凍！氣象專家吳德榮提醒，周日起大規模強冷空氣逐漸南下，下周二至下周四清晨氣溫降至最低，部分模式模擬達「寒流」（台北氣象站溫度低於10度）標準，至於會降至幾度，應持續觀察。

中央氣象署表示，今天東北季風持續影響，清晨西半部及東北部低溫約13至16度，花東17、18度，而北部及東半部白天高溫約19至23度，其他地區24至26度；降雨方面，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，北台稍涼，中南部白天舒適、早晚涼。

吳德榮分析，周三東北季風減弱，西半部晴朗穩定、氣溫升，東半部偶有零星短暫飄雨的機率；周四、周五各地晴朗穩定、氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部水氣逐漸增多，轉有局部短暫雨。



吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，周五晚至周六鋒面影響，天氣轉變；周日起鋒面後大規模強冷空氣逐漸南下，周日、下周一氣溫逐日漸降，下周二至下周四清晨氣溫降至最低。

吳德榮說，目前大部分模式的模擬強度，已超過「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站溫度10-12度），部分模式（歐ECMWF、美GFS）甚至達寒流標準，至於會降至幾度？因各國模擬並不一致，且持續調整中，言之過早也是枉然，應繼續觀察。