一天比一天冷！強冷氣團南下「體感低溫剩8度」　直逼寒流等級

▲大陸冷高壓周末逐漸南下。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，明日持續受到東北季風影響，西部、東北部低溫13度，基隆北海岸、東部、大台北山區有局部短暫雨，整體雨勢較今日緩和。周三到周五各地天氣穩定暖熱。周六轉濕涼，周日進一步降溫，強烈大陸冷氣團南下，溫度明顯下降，台北氣象站可能出現10度左右低溫。

氣象署目前針對基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣發布大雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今(15)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

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▲今明兩日北東降雨機率高。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員林定宜表示，明日東北季風影響，北部、東北部天氣涼，西部、東北部低溫13到15度，花東17到18度，白天高溫北部、東部19到23度，其他24到26度。基隆北海岸、東部、大台北山區有局部短暫雨，台北平地、桃園等地降雨比今日減少許多。

林定宜表示，周三、四天氣穩定，只有東部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，氣溫回升至周五白天，周五下半天鋒面接近，水氣增多，北部、東部有局部短暫雨，周六天氣轉變，水氣最多，東北季風增強，北部、東北部涼冷，中部以北、東部局部短暫雨，其他地區多雲。

▲台北市一周溫度預測。（圖／氣象署）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

林定宜指出，周日強烈大陸冷氣團南下，下周一持續影響，北部、東北部明顯轉冷，其他地區溫度也逐漸下滑，台北氣象站將有10到12度低溫，北部、東部、中部山區有局部短暫雨。至於冷空氣強度是否達到寒流等級，林定宜表示，還需持續觀察，再過幾天預報會更為明朗。