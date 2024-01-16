立院三黨不過半「龍頭之爭」　綠委揭過往經驗：傾向跟民眾黨合作

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國會新格局為「三黨不過半」，對於未來立法院長人選，民進黨立委許智傑昨（15日）受訪時坦言，希望民眾黨可以做出對人民最好的判斷，若民眾黨自推人選無疑就是保送韓國瑜，民進黨也會釋出誠意。他也直言，過去民進黨跟民眾合作爭取召委、共提法案就相當頻繁。傾向跟理念比較相近的民眾黨合作，爭取召委跟優先法案的主導權。

對於立法院長可能人選，許智傑表示，希望民眾黨可以做出對人民最好的判斷，若民眾黨自推人選無疑就是保送韓國瑜，民進黨也會釋出誠意，希望在綠白合作下國會能有更好的發展，這也全民的共同盼望；至於立院龍頭傾向游錫堃院長續任，但還是要黨團大會假投票等程序，不排除有與他黨合作的空間。

至於三黨未過半情況，未來賴政府要怎麼推動政策並尋求在野黨支持？許智傑認為，賴政府未來溝通協調的角色更為重要，建議：第一、定期舉辦朝野溝通會，第二、若立法院邀請總統，也不排斥出席國會演說，第三、針對朝野有共識的法案優先推動等。

許智傑直言，過去民進黨在立法院就有跟在野黨合作的經驗，未來希望民眾黨能保持開放投票的慣例，讓國會運作可以更順暢。未來國會勢必要跨黨派合作，其實過去民進黨跟民眾黨合作爭取召委、共提法案就相當頻繁。傾向跟理念比較相近的民眾黨合作，爭取召委跟優先法案的主導權。