盧秀燕成藍營新共主？　葉元之點3大優勢：處事明快讓人感覺很暖

▲國民黨新北立委候選人葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024選舉落幕，台中市區域立委在市長盧秀燕努力拉抬下奪得6席，不僅坐實「藍營一姐」地位，更被點名是可能接任黨魁或2028挑戰總統人選。對此，國民黨新科立委葉元之指出，盧秀燕有幾個優勢，首先就是她2028若要選總統沒有任期問題，第二是她市政滿意度高，第三是她身為「媽媽市長」的女性溫柔特質，從關懷台中市，升格到關懷全國的「媽媽總統」，形象大家都能接受。

葉元之在節目中廣「千秋萬事」節目中表示，盧秀燕處理很多議題很明快，在選前有傳言她是不是要入閣，這個消息若很快散出去對她不見得有利，會被認為輔選是有目的的，但她立刻表態「絕對不會入閣」，會將閣員當作是藍白合作的善意表現。而這次又傳出民眾黨蔡壁如可能會接台中市副市長，她也立刻發布副市長人事，由鄭照新、賴淑惠接任，透露她很重視年輕人。

葉元之也點出盧秀燕3大優勢，首先是2028若要選總統沒有任期問題，第二是她市政滿意度高，第三是她身為「媽媽市長」的女性溫柔特質，從關懷台中市，升格到關懷全國的「媽媽總統」，這樣的形象大家都能接受，就連民眾黨也不排斥，這次台中立委能選這麼好，得票率都超過50％，盧在藍白合上扮演關鍵角色。

葉元之強調，他對盧秀燕後勢非常看好，因為2024總統大選她非常積極在全台輔選，不僅幫北市立委候選人游淑慧掃市場，他一問盧團隊是否能幫忙輔選，對方就馬上就安排，很多候選人都感覺很暖，在國民黨中聲勢是最高的。