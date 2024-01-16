金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行

▲侯競辦執行長金溥聰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選結束後，藍白「假民調」之亂四起，在國民黨凌濤怒譙黃珊珊以假民調破壞政黨輪替後，前立委蔡正元、陳文茜又爆料金溥聰「做假民調騙朱立倫」；金溥聰15日表示將提告2人。國民黨今（16）表示，所有黨內之内參民調都是由國民黨民調中心所執行，不應造成對侯競辦或金溥聰執行長之誤解與攻擊。

金溥聰15日上午表示，針對陳文茜女士、蔡正元先生昨日在TVBS節目中誣指本人拿出假民調，以及放出馬辦執行長蕭旭岑赴陸訪問的消息給鏡周刊以破壞藍白合、破壞團結等等言論，完全是捏造事實、血口噴人，為釐清事實真相，捍衛自身清白及名譽，本人將採取法律行動，提出告訴。

侯友宜競辦發言人黃子哲也力挺金溥聰，痛批這些惡意憑空指控說法，完全與事實不符，過去侯競辦就已經鄭重澄清過，如今有心人士卻再次於媒體提出該不實訊息指控誣衊金溥聰執行長，令人感到非常遺憾，侯競辦嚴正譴責。

對於本次選舉後各界對選舉期間之各項民調有諸多討論，國民黨今日上午表示，所有黨內之内參民調都是由國民黨民調中心所執行，並無外界傳聞侯競辦所作之民調，請各界不要以訛傳訛，更不應造成對侯競辦或金溥聰執行長之誤解與攻擊。