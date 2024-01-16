綠黨團先以「適任國會議長」考量　民眾黨批傲慢：請重視國會改革





▲楊寶楨。（資料圖／民眾黨立法院黨團提供）

記者袁茵／台北報導

新國會將於2月1日選出立法院長、副院長，民眾黨團15日向藍綠拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據，但民進黨團卻以「國會改革為民進黨基因」為由，稱「應以是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提」。對此，民眾黨發言人楊寶楨呼籲，民進黨要繼續執政4年，別再有這種傲慢態度出現。

關於藍綠回覆民眾黨團4承諾訴求，楊寶楨16日回應，民眾黨團15日所提出的相關訴求，也是希望各黨之間有更多交流，可以取得共識，會針對近期藍綠回覆的意見持續開會討論，最後做出最好的選擇。

楊寶楨提及，但必須要跟民進黨呼籲，「你們要繼續執政4年，請不要再有這種傲慢的態度出現，當時你們2016年就承諾要進行國會改革，不能如今只是要立法院長的位子，這些事情都不顧了，請必須要重視國會改革議題。」

新國會在三黨不過半的情況下，立法院正副院長選舉備受矚目。身為「關鍵少數」的民眾黨團15日召開記者會，宣布藍綠要角逐立法院長的人，必須提出4個具體的承諾，第一，承諾在第一個會期、總統蔡英文政府看守期間，從現在至5月底，承諾修法「建立國會聽證調查」；第二，承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」；第三，承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」；第四承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

對此，民進黨團回應，自戒嚴到解嚴，自萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本即為民主進步黨之基因，第九屆起更進一步落實開放國會及各項議事之公開透明。

民進黨團強調，立法院正、副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提；而第十一屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程之形塑，各黨團之主張都予以尊重，民進黨團亦將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。