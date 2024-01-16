陸再搬《反分裂法》示警　三情況得採取「非和平」手段捍衛領土完整

▲大陸國安部發文強調《反分裂國家法》的內涵。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

正值台灣2024大選結束、諾魯宣布與台斷交之際，大陸國安部今（16）日發文，以《反分裂國家法》利劍高懸為題，對海峽情勢做出「示警」，並再次強調，第八條規定下的三種情況，「國家得採取非和平方式及其他必要措施」捍衛國家主權和領土完整。

文章指出，《反分裂國家法》第一條明確，要「斬」的對象是台獨分裂勢力，遏制分裂國家的行徑，維護台灣海峽地區和平穩定、國家主權和領土完整以及中華民族的根本利益。

同時，《反分裂國家法》第五條明確，以和平方式實現祖國統一，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本利益，保留以非和平方式實現祖國統一的有關規定，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，「絕非針對台灣同胞」。

當台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失等三種情況發生，大陸將以《反分裂法》第八條為基礎，「採取非和平方式及其他必要措施」捍衛國家主權和領土完整，也就是所謂的「兩岸關繫紅線」。

大陸國安部文章末段還強調，我們還要奉勸台灣情治部門，民進黨當局只有一己政黨之私利，完全不顧兩岸同胞利益福祉，更遑論一線情報人員的死活，「搭上這輛末路戰車，甘當台獨分裂勢力的馬前卒、急先鋒，大搞不義之舉，大行忤逆之道，結局只有一個，就是粉身碎骨、身敗名裂。」