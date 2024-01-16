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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平談統戰　發展台灣「愛國統一力量」

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平16日在黨刊《求是》發表書名文章，對於台灣問題，他指出，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對「台獨」分裂行徑，推進祖國完全統一。

據《新華社》報導，第2期《求是》雜誌發表習近平的文章《完整、準確、全面貫徹落實關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想》。

習近平强調，要堅定不移地移除中國特色解決民族問題的正確道路，推動各民族堅定對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同，引導各族群眾牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。

他指出，必須堅持「宗教中國化」方向。全面貫徹新時代黨的宗教工作理論與方針政策，積極引導宗教與社會主義社會相適應。

習近平稱，須做好黨外知識分子和新的社會階層統戰工作。做好黨外知識分子工作，充分尊重是前提，加強引導是關鍵，發揮作用是目的。新的社會階層人士是中國特色社會主義事業的建設者，要把他們組織起來，加強引導、發揮作用。

另外，習近平强調，必須促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。要深入進行理想信念教育，推動建構親清政商關係，促進民營經濟高品質發展，引導非公有制經濟人士做合格的中國特色社會主義事業建設者。

對於港澳，他指出，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。發展壯大愛國愛港、愛國愛澳力量，維護香港、澳門長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

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