諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交

▲諾魯共和國國旗撤下。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

在總統當選人賴清德勝選後，中國隨即砸錢誘拉我國太平洋友邦諾魯共和國。外交部15日記者會上提到，澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC），產生鉅額的財政缺口，不過並未公布金額；據指出，金額高達1.25億澳幣（約26億台幣），而諾魯甚至以此跟中國方面比價，但就在我方還在尋找援助方案時，諾魯突襲式宣布斷交。

外交部次長田光中15日在記者會上表示，在2023年時，就已經察覺諾魯政府有異狀，因此在外交人事異動中，特別將曾派駐諾魯5年大使的周進發，再次派去諾魯。事實上，當初在周進發的人事案中，涉外圈已嗅到端倪，畢竟離任大使回鍋，實在很罕見。

前任總統昆諾斯（Russ Joseph Kun）任內，諾魯的政局就相當不穩定，國會通過不信任案，最終昆諾斯下台，換上新任總統亞定（David Adeang）。田光中表示，在新政府上任之初，邦交狀況還一度回穩。

不過，中國方面一直穿梭其中，諾魯政府面臨三大財務困境，首先就是澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC），留下巨額財政缺口；其次，諾魯主辦2026年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場工程經費，加上澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行，而諾魯政府都向台灣索討鉅額援助，甚至同時跟中國開價進行比較。

田光中在記者會上並未透露上述三大財務困境的金額；不過，據指出，諾魯難民處理中心（RPC）一年花費就高達1.25億澳幣，佔諾魯每年的政府預算總額超過二分之一以上，而且該數據還僅是公開數據，諾魯政府到底開口索討多少，恐怕金額只會更高。

由於諾魯政府開口的金額實在超過台灣可以負擔，而且外交援助上，僅限於當地醫療、農業、婦女、教育等領域；不過，就在我方尋求其他友好國家，以及不同方案之際，諾魯就被中國以鉅資誘拉走，並突襲我方宣布斷交。

▼外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會，外交部政務次長田中光。（圖／記者黃國霖攝）

