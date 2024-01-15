讚賞諾魯與台斷交　國台辦：順應大勢，做出正確抉擇！

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣大選剛落幕兩天，我前邦交國諾魯共和國（陸稱瑙魯）今（15）稍早宣布與中華民國斷交，承認中華人民共和國。大陸國台辦發言人陳斌華稍早也表示，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示贊賞。」

陳斌華指出，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，這是歷史和法理的事實，也是國際社會普遍的共識。

陳斌華強調，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示贊賞。事實一再證明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」

稍早中國大陸外交部發言人毛寧也回應稱，與中國恢復外交關係，是諾魯作為主權國家獨立自主作出的選擇。

大陸外交部也發出聲明稱，諾魯作為主權獨立國家，宣佈承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂「外交關係」，願同中國恢復外交關係，中方對瑙魯政府決定表示贊賞和歡迎。

聲明指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

聲明強調，這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。「瑙魯政府決定同中國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。中國願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啓兩國關係新篇章。」

▲外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會，外交部政務次長田中光。（圖／記者黃國霖攝）

針對斷交一事，我外交部政務次長田中光今日下午召開臨時記者會，諾魯在2023年態度就反覆搖擺，且向台灣索取巨額經濟援助，並跟中國比價。

田光中指出，諾魯當時對於賴蕭當選發出祝賀，突然無預警斷交，外交部先前也有所警覺，但來的時機點太突然。目前，諾魯拒絕見我方大使，心意已決，無法挽回。

目前，我邦交國剩下12國，諾魯是總統蔡英文2016年上任至今，第10個斷交的國家。總統府發言人林聿禪回應稱，北京在全球祝福台灣順利完成大選的此刻，進行外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰。