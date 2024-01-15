　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諾魯贈台「斷交賀禮」！呂秋遠揭宏都拉斯「血淋淋教訓」：慢走不送

▲▼太平洋島國諾魯（Republic of Nauru）國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲太平洋島國諾魯（Nauru）2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

針對我太平洋友邦諾魯共和國，宣布有台灣斷交，並與中國建交一事。外交部次長田光中15日下午臨時舉行記者會表示，諾魯在2023年態度就反覆搖擺，且向台灣索取巨額經濟援助，並跟中國比價。對此，知名律師呂秋遠直言，這證明了中國滅台之心不會忘，畢竟斷交都是事先早已排定，就算是侯友宜當選，諾魯都會應中國要求在這天斷交，當作送給新總統的「賀禮」。

呂秋遠15日下午在臉出發文表示，我國現在剩下的邦交國，幾乎都是風中殘燭，只是諾魯選擇斷交的時間點，實在非常微妙，而這個面積21平方公里、人口1萬1000人的國家，主要靠磷酸鹽出口，礦產即將枯竭，所有民生必須品都要靠進口，國防靠澳洲幫忙的國家，「我們付出這麼多，也已經是仁至義盡了。」

▲▼台灣邦交,諾魯。（圖／記者鄺郁庭製圖）

▲如今我邦交國只剩下12國。（圖／記者鄺郁庭製圖）

呂秋遠點出，諾魯在2002年就曾為了中國的1.3億美元跟我國斷交，2005年拿不到錢，又跟我們復交，「現在又跟我們要天價援助，枉顧我們過去曾經幫忙的農耕隊、基礎建設、以前積欠澳洲930萬美元，唯一的飛機被扣留，我們幫忙付錢還債拿回飛機，現在還想要跟中國比價要援助，我們不能這樣花錢，竟然就選擇大選後第一個上班日斷交。」

呂秋遠直言，身為國民，他不在乎有沒有諾魯這個邦交國，也不希望跟中國為了搶奪這個邦交國，付出重金維繫，因為朋友是互惠的，如果只會單方吸血，只為了多一個邦交國承認中華民國，真的一點必要也沒有。

呂秋遠也提到，去年3月與台灣斷交的宏都拉斯，在與中國大陸正式建交後，中國根本不買白蝦，價格也只有台灣一半，現在都已經滯銷，廠商破產，「這種血淋淋的教訓，諾魯想要嘗試，那就慢走不送。」他強調，中國想要搶，通通都給他，但是諾魯其實可以在大選前一天斷交，讓我們看看中國的威力，趁我們剛辦完選舉就斷交，這麼傷害朋友感情，以後就請別回來了，「祝你幸福，一路好走。」

ET快訊
保護令沒用！韓女遭前男友持刀砍死　6歲女兒目睹
台66線6車追撞「受困2人救出」　1男無呼吸心跳
快訊／法務部次長陳明堂「請辭獲准」！任職10年創紀錄
獨／趙小僑染黴漿菌「咳出黃綠色濃痰」　1傳6全家都中鏢
諾魯贈台「斷交賀禮」！律師揭「血淋淋教訓」：慢走不送
施明德辭世　101點燈「感謝一生奉獻台灣」
一隻阿圓出國戰袍辣爆！一抬手「掉出南半球」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／法務部次長陳明堂「請辭獲准」！任職10年創法務部紀錄

諾魯贈台「斷交賀禮」！律師揭宏都拉斯「血淋淋教訓」：慢走不送

與美代表團見面　柯文哲重申：台美關係不因「哪個政黨執政」改變

快訊／不是蔡壁如！盧秀燕選定2席副市長　賴淑惠、鄭照新接任

中國砸錢買邦交讓人看清威權　涉外高層：把台灣人推更遠

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

傅崐萁發表當選感言　向鄉親表達謝意

趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上10倍」

金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：平常沒輔選沒在愛中華民國

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

快訊／法務部次長陳明堂「請辭獲准」！任職10年創法務部紀錄

諾魯贈台「斷交賀禮」！律師揭宏都拉斯「血淋淋教訓」：慢走不送

與美代表團見面　柯文哲重申：台美關係不因「哪個政黨執政」改變

快訊／不是蔡壁如！盧秀燕選定2席副市長　賴淑惠、鄭照新接任

中國砸錢買邦交讓人看清威權　涉外高層：把台灣人推更遠

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

傅崐萁發表當選感言　向鄉親表達謝意

趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上10倍」

金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：平常沒輔選沒在愛中華民國

崔叡娜挺過「Hate」風波隔7個月回歸！　親吐心境：寫歌要更慎重

年前、尾牙先進廠保養接財運！3大頂級護膚奢寵肌膚太豪氣

ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

《新楓之谷》全面進化更好玩！47秒廣告藏滿彩蛋「回憶全回來」 玩家高喊：再戰１８年

台66線6車追撞「受困2人救出」　1男殘骸下拉出已無呼吸心跳

李現深夜秀8塊腹肌！掀衣露超狂身材　網暴動：我今晚的做夢素材

她怨「老公每次都3分鐘」！像牙膏擠出來…最美博士吐6原因

快訊／法務部次長陳明堂「請辭獲准」！任職10年創法務部紀錄

黑曜精靈清純寫真照曝光！　9成員海邊玩水「美腿放送」展青春

快訊／汐止部分地區「路燈全黑」　廖先翔：台電搶修中

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

政治熱門新聞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

即／不是蔡壁如！台中市2席副市長名單出爐

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

民眾黨8席決定國會龍頭關鍵　邱毅曝柯文哲3策略

LIVE／諾魯與我斷交　外交部14：15記者會

即／被點名是閣揆人選！陳其邁表態了

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

更多熱門

相關新聞

國台辦讚賞諾魯做出正確抉擇　

國台辦讚賞諾魯做出正確抉擇　

台灣大選剛落幕兩天，我前邦交國諾魯共和國今（15）稍早宣布與中華民國斷交，承認中華人民共和國。大陸國台辦發言人陳斌華稍早也表示，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示贊賞。」

台灣在拉丁美洲友邦特別重要　原因曝光

台灣在拉丁美洲友邦特別重要　原因曝光

為何諾魯挑台灣選後斷交？陸外交部回應

為何諾魯挑台灣選後斷交？陸外交部回應

諾魯與我斷交！趙少康點名賴清德　盼義和團結果別落台灣人身上

諾魯與我斷交！趙少康點名賴清德　盼義和團結果別落台灣人身上

擠壓台灣最終「零邦交」？　

擠壓台灣最終「零邦交」？　

關鍵字：

諾魯斷交宏都拉斯

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

即／爸陪1月女嬰臥室睡覺　醒來驚見她嗆奶亡

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面