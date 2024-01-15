諾魯贈台「斷交賀禮」！律師揭宏都拉斯「血淋淋教訓」：慢走不送

▲太平洋島國諾魯（Nauru）2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

針對我太平洋友邦諾魯共和國，宣布有台灣斷交，並與中國建交一事。外交部次長田光中15日下午臨時舉行記者會表示，諾魯在2023年態度就反覆搖擺，且向台灣索取巨額經濟援助，並跟中國比價。對此，知名律師呂秋遠直言，這證明了中國滅台之心不會忘，畢竟斷交都是事先早已排定，就算是侯友宜當選，諾魯都會應中國要求在這天斷交，當作送給新總統的「賀禮」。

呂秋遠15日下午在臉出發文表示，我國現在剩下的邦交國，幾乎都是風中殘燭，只是諾魯選擇斷交的時間點，實在非常微妙，而這個面積21平方公里、人口1萬1000人的國家，主要靠磷酸鹽出口，礦產即將枯竭，所有民生必須品都要靠進口，國防靠澳洲幫忙的國家，「我們付出這麼多，也已經是仁至義盡了。」

▲如今我邦交國只剩下12國。（圖／記者鄺郁庭製圖）

呂秋遠點出，諾魯在2002年就曾為了中國的1.3億美元跟我國斷交，2005年拿不到錢，又跟我們復交，「現在又跟我們要天價援助，枉顧我們過去曾經幫忙的農耕隊、基礎建設、以前積欠澳洲930萬美元，唯一的飛機被扣留，我們幫忙付錢還債拿回飛機，現在還想要跟中國比價要援助，我們不能這樣花錢，竟然就選擇大選後第一個上班日斷交。」

呂秋遠直言，身為國民，他不在乎有沒有諾魯這個邦交國，也不希望跟中國為了搶奪這個邦交國，付出重金維繫，因為朋友是互惠的，如果只會單方吸血，只為了多一個邦交國承認中華民國，真的一點必要也沒有。

呂秋遠也提到，去年3月與台灣斷交的宏都拉斯，在與中國大陸正式建交後，中國根本不買白蝦，價格也只有台灣一半，現在都已經滯銷，廠商破產，「這種血淋淋的教訓，諾魯想要嘗試，那就慢走不送。」他強調，中國想要搶，通通都給他，但是諾魯其實可以在大選前一天斷交，讓我們看看中國的威力，趁我們剛辦完選舉就斷交，這麼傷害朋友感情，以後就請別回來了，「祝你幸福，一路好走。」