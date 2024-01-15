為何諾魯挑台灣選後斷交？　陸外交部：主權國家的「獨立選擇」

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

諾魯共和國今（15）稍早宣布與台灣斷交，並承認中華人民共和國，由於時間點正值台灣大選後2天，遭質疑背後是否有北京身影。對此，中國大陸外交部發言人毛寧回應稱，與中國恢復外交關係，是諾魯作為主權國家獨立自主作出的選擇。

在今日的大陸外交部例行記者會上，有日媒提問，諾魯政府為何是在台灣選舉後宣布斷交？對此毛寧表示，諾魯政府宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂的外交關係，同中國恢復外交關係，是諾魯作為主權國家獨立自主作出的選擇。

毛寧最後強調，此事說明「一個中國原則是人心所向、大勢所趨，是不可阻擋的」。

大陸外交部今日下午也發出正式聲明稱，諾魯承認一個中國原則，同台灣斷絕所謂「外交關係」，願同中國恢復外交關係，中方對此決定表示讚賞和歡迎；中國願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。

聲明還指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府

針對斷交一事，我外交部政務次長田中光今日下午召開臨時記者會，稱諾魯在2023年態度就反覆搖擺，且向台灣索取巨額經濟援助，並跟中國比價；儘管外交部並非毫無預警，但來的時機點還是很突然，「所以我們可能也挽回不來，他們已經不見我們的大使，表示心意已決。」

目前，我邦交國已減至12國，諾魯是總統蔡英文2016年上任至今，第10個斷交的國家。總統府發言人林聿禪回應稱，北京當局在全球祝福台灣順利完成大選的此刻，進行這樣的外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰。