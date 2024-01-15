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諾魯突襲式斷交　陸委會批中共「操弄金錢外交」

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

南太平洋島國諾魯15日突然宣布與我方斷交，並稱將尋求與中華人民共和國建交。對此，陸委會晚間表示，中共刻意在總統大選後操弄「金錢外交」，利誘諾魯與我方斷交，意圖為打壓中華民國國際空間與主權地位。

陸委會提到，對於中共刻意選擇在中華民國順利完成第8次總統直接民選、國際社會一致讚揚台灣再次創造重要民主成就之際，操弄「金錢外交」，利誘諾魯與我方斷交，意圖打壓中華民國國際空間與主權地位的作法，陸委會予以強烈譴責。

陸委會指出，北京當局奪取中華民國的邦交國，並不會獲得國際社會的尊重，反而讓世人更加清楚地瞭解台灣 的民主成就，及對國際社會所做之貢獻，讓台灣獲得更多來自全球的友誼與支持，公道自在人心，「我們呼籲中 共應立即停止此種損人不利己的零和思維。」

陸委會還說，政府未來將持續強化台灣堅毅韌性，團結朝野各界，持續與友邦和理念相近國家合作，致力維護區域與台海和平穩定，以實際行動捍衛台灣應有國際地位與權利

諾魯宣布與台灣斷交後，中國大陸外交部表示，「諾魯作為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂『外交關係』，願同中國恢復外交關係，中方對瑙魯政府決定表示讚賞和歡迎。」

大陸外交部強調，「諾魯政府決定與中國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。中國願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。」

▼太平洋島國諾魯（Nauru）。（圖／達志影像／newscom）

▲▼太平洋島國諾魯（Nauru）2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／newscom）

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