台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團，14日除了第250戶完工的鹽水區及楠西區修繕外，台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會也召集20餘名志工，至奇美實業公司搬運汰換的桌椅約50組，運送至位於官田陸橋下的二手家具倉庫存放，在修繕服務時便可評估案主的家具需求，隨時可以贈送合適的家具給弱勢家庭使用。

台南市做工行善團攜手企業，以實際行動回饋社會，秉持著黃偉哲市長「希望家園」的理念，為每一位住戶營造更安全、更溫馨的居住環境。南方講堂王美霞老師14日特別前往楠西區進行修繕紀實，她對於志工們能夠深入偏遠的地區服務非常感佩。

居住楠西區65歲的莊先生為輕度智能障礙的單親父親，需照顧74年次極重度多重障礙的兒子及76年次重度智能障礙的女兒，每月全家僅能仰賴老農津貼7千多元，經濟十分困難，區公所將其列為邊緣戶關懷對象。案主所居住的房屋老舊，多處大面積破損，電線、隔間、牆壁等皆嚴重損壞，經通報後，做工行善團於12月中啟動會勘並接續進行修繕。

泥水工會已完成竹籠泥土牆壁拆除清運施工；電氣工會完成臨時用電設備及管路施工、化糞池埋設及管路配設拉線施工、電燈開關與插座安裝施工；金屬工會完成浴室、廚房牆壁鐵皮鋼板施工；木工工會完成隔間美化板、矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工。本週期間有三個工會進場趕工，分別為鋁製品工會進行房間及客廳鋁門安裝施工，油漆工會進行浴室牆壁防水處理施工，泥水工會完成浴室及廚房的牆壁磁磚黏貼施工。今日泥水工會持續接棒，進行浴室、廚房、房間的地板磁磚黏貼施工。

鹽水區一位40歲的黃女士一家面臨著生活的種種困境，丈夫早逝，家中育有一對求學中的兒女，還有一位重度身障的伯父，生活壓力倍增。為了改善黃女士家庭的困境，接獲通報後做工行善團便積極投入，已在日前由各個工會一一接棒，進行了綜合性的居家改善施工，從鋁門、電氣、燈具、樓梯安全、隔間及客廳牆壁貼壁紙美化，使得黃女士家中基本的安全及設施獲得明顯改善，今日再由油漆工會將牆面重新粉刷，使得原本龜裂斑駁的牆面整個煥然一新，顏秀盆里長也到場關懷，黃女士說：「謝謝這群熱心的志工，讓我們擁有了一個更安全、更舒適的家，真的是一份珍貴的禮物。」這是做工行善團完成的第250戶，也是黃偉哲市長任內的第169戶。志工們於完工也掛上「做工行善團有情有疼心ㄟ厝」木牌，給案家滿滿祝福。

勞工局長王鑫基表示，「希望家園」的理念深植每一位志工的心中，志工的心靈深處種下一粒善的種子，並且持續發芽，修繕不僅為弱勢家庭帶來實質的改變，也在生活中播種了友愛與協作的善舉。修繕期間，楠西區何榮長區長及其團隊、江森原里長、大台南總工會溫金輝理事多次前來關懷修繕志工及案家，並提供午餐及點心飲品慰勞志工。另餐飲工會郭國仁理事長再度帶領團隊來到楠西修繕現場，提供暖心又熱騰騰的美味佳餚，填飽志工們的五臟廟，為接續的修繕工作活力滿滿再出發。在鹽水區，大台南總工會理事長鄭山林一樣在修繕期間，前往關懷案家及修繕志工，並準備午餐、飲品及水果慰勞志工們。另外於12月底完工的西港區案家，志工更是貼心再協助施作廁所上方的防水工程。

勞工局指出，本週家庭志工出動了12對夫妻檔，分別是：泥水工會為陳文招及張文珍、李三連及李陳五妹、蔡德發及邱秋香，鋁製品工會為張世明及黃金玟，油漆工會為吳宏興及劉秀英、郭彥廷及郭莊素珠、鍾得道及羅月秀賢伉儷，餐飲工會為郭國仁及錢畇方、林佑厚及劉雅惠，勞工志願服務協會則為梁志男理事長及林佳香、曹至清及陳雪惠、陳來發及苑秀芳賢伉儷；另父子檔有泥水工會的何志章及何冠廷，姐弟檔有油漆工會李美芬及李建達。勞工局做工行善團，為弱勢家庭的生活需求灌注力量，以實際行動為寒冷的冬天注入了濃濃的溫暖，讓案主在即將到來的農曆新年圓夢，擁有一個穩固且溫馨安居的住所，成為台南地區的一道亮麗風景。