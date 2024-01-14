　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團，14日除了第250戶完工的鹽水區及楠西區修繕外，台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會也召集20餘名志工，至奇美實業公司搬運汰換的桌椅約50組，運送至位於官田陸橋下的二手家具倉庫存放，在修繕服務時便可評估案主的家具需求，隨時可以贈送合適的家具給弱勢家庭使用。

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市做工行善團攜手企業，以實際行動回饋社會，秉持著黃偉哲市長「希望家園」的理念，為每一位住戶營造更安全、更溫馨的居住環境。南方講堂王美霞老師14日特別前往楠西區進行修繕紀實，她對於志工們能夠深入偏遠的地區服務非常感佩。

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住楠西區65歲的莊先生為輕度智能障礙的單親父親，需照顧74年次極重度多重障礙的兒子及76年次重度智能障礙的女兒，每月全家僅能仰賴老農津貼7千多元，經濟十分困難，區公所將其列為邊緣戶關懷對象。案主所居住的房屋老舊，多處大面積破損，電線、隔間、牆壁等皆嚴重損壞，經通報後，做工行善團於12月中啟動會勘並接續進行修繕。

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

泥水工會已完成竹籠泥土牆壁拆除清運施工；電氣工會完成臨時用電設備及管路施工、化糞池埋設及管路配設拉線施工、電燈開關與插座安裝施工；金屬工會完成浴室、廚房牆壁鐵皮鋼板施工；木工工會完成隔間美化板、矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工。本週期間有三個工會進場趕工，分別為鋁製品工會進行房間及客廳鋁門安裝施工，油漆工會進行浴室牆壁防水處理施工，泥水工會完成浴室及廚房的牆壁磁磚黏貼施工。今日泥水工會持續接棒，進行浴室、廚房、房間的地板磁磚黏貼施工。

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹽水區一位40歲的黃女士一家面臨著生活的種種困境，丈夫早逝，家中育有一對求學中的兒女，還有一位重度身障的伯父，生活壓力倍增。為了改善黃女士家庭的困境，接獲通報後做工行善團便積極投入，已在日前由各個工會一一接棒，進行了綜合性的居家改善施工，從鋁門、電氣、燈具、樓梯安全、隔間及客廳牆壁貼壁紙美化，使得黃女士家中基本的安全及設施獲得明顯改善，今日再由油漆工會將牆面重新粉刷，使得原本龜裂斑駁的牆面整個煥然一新，顏秀盆里長也到場關懷，黃女士說：「謝謝這群熱心的志工，讓我們擁有了一個更安全、更舒適的家，真的是一份珍貴的禮物。」這是做工行善團完成的第250戶，也是黃偉哲市長任內的第169戶。志工們於完工也掛上「做工行善團有情有疼心ㄟ厝」木牌，給案家滿滿祝福。

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「希望家園」的理念深植每一位志工的心中，志工的心靈深處種下一粒善的種子，並且持續發芽，修繕不僅為弱勢家庭帶來實質的改變，也在生活中播種了友愛與協作的善舉。修繕期間，楠西區何榮長區長及其團隊、江森原里長、大台南總工會溫金輝理事多次前來關懷修繕志工及案家，並提供午餐及點心飲品慰勞志工。另餐飲工會郭國仁理事長再度帶領團隊來到楠西修繕現場，提供暖心又熱騰騰的美味佳餚，填飽志工們的五臟廟，為接續的修繕工作活力滿滿再出發。在鹽水區，大台南總工會理事長鄭山林一樣在修繕期間，前往關懷案家及修繕志工，並準備午餐、飲品及水果慰勞志工們。另外於12月底完工的西港區案家，志工更是貼心再協助施作廁所上方的防水工程。

▲台南市勞工局做工行善團的志工們，完成第250戶房屋修繕，愛心滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，本週家庭志工出動了12對夫妻檔，分別是：泥水工會為陳文招及張文珍、李三連及李陳五妹、蔡德發及邱秋香，鋁製品工會為張世明及黃金玟，油漆工會為吳宏興及劉秀英、郭彥廷及郭莊素珠、鍾得道及羅月秀賢伉儷，餐飲工會為郭國仁及錢畇方、林佑厚及劉雅惠，勞工志願服務協會則為梁志男理事長及林佳香、曹至清及陳雪惠、陳來發及苑秀芳賢伉儷；另父子檔有泥水工會的何志章及何冠廷，姐弟檔有油漆工會李美芬及李建達。勞工局做工行善團，為弱勢家庭的生活需求灌注力量，以實際行動為寒冷的冬天注入了濃濃的溫暖，讓案主在即將到來的農曆新年圓夢，擁有一個穩固且溫馨安居的住所，成為台南地區的一道亮麗風景。

ET快訊
鄭運鵬帥兒「兒時嫩照曝光」！染腸病毒一度病危
幫媽媽復仇！台中超級新人破了綠營鐵板：會戒慎恐懼
分析22縣市得票數　柯本命區慘墊底
「最良心候選人」喊捐20萬保證金　選委會打臉：未達標準
快訊／戴資穎奪銀！　惜敗天才少女
曾喊「支持柯文哲」　統神怒吼：柯再選一定幹到底！點名2人道歉
找8名不分區立委「新生訓練」　討論國會與誰合作？柯文哲這樣說
第二波寒流　「台北6度」時間曝！專家驚喊：數字有點瘋
快訊／網傳領票、開票兜不攏　桃市選委會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

王定宇勝選台南車掃謝票　感謝選民栽培

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

雲林義消總隊長就職　表揚57名傑出消防及義消楷模

民進黨全國立委第一、台南第一高票　陳亭妃得票率超過7成！

金針花景區天災侵襲！花蓮爭取3.5億復建　盼今年花季前完工

為無法治癒的疾病帶來希望！　花蓮跨域結合推動器官捐贈

花蓮仍是藍軍天下！各投票率均超過50% 　傅崐萁高票當選

桃園市立委第6選區邱若華勝選　議長叔叔邱奕勝是輔選大功臣

民進黨陳冠廷當選嘉義山區立委　將用行動和政策報答選民

桃園市立委第4選區　藍營萬美玲遙遙領先票數順利連任

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

王定宇勝選台南車掃謝票　感謝選民栽培

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

雲林義消總隊長就職　表揚57名傑出消防及義消楷模

民進黨全國立委第一、台南第一高票　陳亭妃得票率超過7成！

金針花景區天災侵襲！花蓮爭取3.5億復建　盼今年花季前完工

為無法治癒的疾病帶來希望！　花蓮跨域結合推動器官捐贈

花蓮仍是藍軍天下！各投票率均超過50% 　傅崐萁高票當選

桃園市立委第6選區邱若華勝選　議長叔叔邱奕勝是輔選大功臣

民進黨陳冠廷當選嘉義山區立委　將用行動和政策報答選民

桃園市立委第4選區　藍營萬美玲遙遙領先票數順利連任

幕後／賴清德當選中共最快春天恢復軍事操演　施壓聚焦內政對立

台中大媽偷走60元商品　被逮送辦急喊：我有帕金森氏症

他入手12坪新房遇「1超雷格局」！一票點問題：比採光爛更慘

2024年台電甄試徵才明截止　高中職以上皆可報考

湯頭酸香、魚肉滑嫩！盤點10家酸菜魚餐廳　4大集團卡位搶市場

台中新景點！「國家漫畫博物館」試營運　15棟日式建築免費看展

鄭運鵬帥兒「兒時嫩照曝光」！染腸病毒一度病危　康復為疾管局代言

阿金化身偷襪賊！看見馬麻在拍立刻裝鎮定　下秒頭抬起來露餡了

羅素39分、戴維斯大三元仍無用！　爵士力克湖人勇奪5連勝

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

地方熱門新聞

桃園市立委第6選區　邱若華勝選

桃園市立委第4選區　萬美玲順利連任

民進黨陳冠廷行動和政策報答選民

桃園立委第5選區　呂玉玲成功四連霸

民進黨陳亭妃全國第一高票車隊謝票！

陳昆和正向面對選舉結果向群眾致謝感恩

花蓮仍是藍軍天下　各投票率均超過50%

王定宇勝選台南車掃謝票

台東倉庫起火　延燒5戶民宅

雲林義消總隊長就職　表揚57傑出消防及義消楷模

台南做工行善團完成第250戶弱勢修繕

花蓮爭取逾3億5千萬　2大金針花景區持續復建

為無法治癒的疾病帶來希望　花蓮推動器官捐贈

太陽花世代牛煦庭：要勇敢地站出

更多熱門

相關新聞

台南民進黨全壘打6席全上　表現如預期

台南民進黨全壘打6席全上　表現如預期

2024總統、立委大選13日順利落幕，台南市總統選情部分，賴清德獲46萬多票，侯友宜22萬多票，柯文哲也突破20萬票，選舉版圖亦隨之改變，綠營與非綠陣營呈現五五波。

台南章魚里開票完成　賴清德49.62%最高

台南章魚里開票完成　賴清德49.62%最高

台南傳選務糾紛　民眾黨監票人員被帶回警所

台南傳選務糾紛　民眾黨監票人員被帶回警所

「台南章魚哥」正強里　今年投票率約6成5

「台南章魚哥」正強里　今年投票率約6成5

網傳台南傳連環砍人案　警：謠言

網傳台南傳連環砍人案　警：謠言

關鍵字：

台南做工行善弱勢修繕

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

票箱內層有票！愛莉莎莎PO影片質疑

快訊／失竊選票藏圖書室角落　警逐層找到最後2張

鄭運鵬帥兒登人氣熱搜！傳「經紀人找上門」他敗選忙回應

鄭運鵬兒帥到爆紅「演藝圈大咖被圈粉」！李明川讚1特質

選立委唯一上榜藝人！郭昱晴最新貼文全是應援

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面