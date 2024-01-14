用選票守住民主聖地　台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

▲民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，台南用選票守住民主聖地，總統得票全國第一，立委6席全壘打。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣大選13日正式落幕，民進黨台南市黨部指出，這場選舉見證台灣民主力量再度展現，在這場充滿期待與緊張的選舉中，副總統、前台南市長賴清德當選總統，再度帶領台灣邁向新的未來。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，在此次選戰中台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會，車隊掃遍了37個行政區，6個立委選區也責成負責秘書全力輔選，13日的選舉結果達成選前預估的6席全上的目標，且台南地區選票總統的得票率依然是全國第一名的50.95％，民進黨在政黨票方面獲得了36％的支持，成功超越了4年前的國民黨選票 ，但值得注意的是，雖然嘉義以南全由民進黨拿下，但全國立法委員的席次國民黨一口氣增加14席，民進黨掉了10席，藍綠區域立委席次消長，牽動國內新政局。

潘新傳又說，這次選舉的結果再次凸顯台南人對於民進黨的支持和對於賴清德的信任，賴清德在選戰期間展現強烈的領導能力和守護台灣的價值，他的當選將繼續推動台灣的經濟發展、社會進步以及國際合作。感謝台南選民的決定，今後將更深耕基層黨員，讓黨能更茁壯，這次選舉的結果體現了台灣人民對於持續改革和進步的渴望，並證明了他們對民主制度的堅持。期待著賴清德總統在接下來的任期內，帶領台灣國家持續向更加繁榮和穩定的未來邁進。