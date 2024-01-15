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台南藥師健走強身　呼籲民眾養成運動習慣常保健康

▲台南市藥師公會為慶祝113年藥師節，特別在安平舉辦健走活動，新任衛生局長李翠鳳也響應陪同藥師一起健走。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市藥師公會為慶祝113年藥師節，特別在安平舉辦健走活動，新任衛生局長李翠鳳也響應陪同藥師一起健走。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市藥師公會慶祝113年藥師節，舉辦藥師及眷屬健走活動，藥師公會理事長陳寶惠表示，疫情過後最需要的是自我修復的工作，健走或是各類運動，不僅可促進血液循環強化心血管，在天冷憂鬱症好發時節，也可減少憂鬱情形，建議民眾養成運動習慣，讓自己常保健康，新任衛生局長李翠鳳也響應陪同健走。

陳寶惠說長達3年多的新冠肺炎疫情，讓很多人受創，不論是家人染疫過世或是心肺功能受損，抑或是經濟蕭條造成的財務縮水，都讓不少人的身心靈受到打擊，疫情過後的重建工作更顯重要，有些人會選擇旅遊散心，有些人會學習新技能，不論是什麼樣的型式，只要能讓自己身心靈平衡都是好事，健走、運動是另一種省錢舒壓的方式。

陳寶惠也說，台南市的藥師在醫院、診所、社區藥局各個領域照護民眾的健康，因此，更要把自己的健康照顧好，所以才會在藥師節前夕舉辦這項有意義健走活動，讓所有藥師一起來動一動保持健康，尤其疫情過後，藥師也沒閒著，配合台南市衛生局和社會局推動各項促進民眾健康的計畫，持續在守護民眾健康。

陳寶惠說衛生局的在地藥事服務計畫，藥師幫民眾進行用藥配合度、處方判斷性、醫療院所與社區藥局雙向轉介、送藥到府等多項服務，而社會局推動的身心障礙者雙老家庭健康服務計畫，是由藥師搭配社工師直接到身心障礙者雙老家庭進行訪視與用藥方面的協助，受到身心障礙者雙老家庭極大的好評與肯定。

▲台南市藥師公會為慶祝113年藥師節，特別在安平舉辦健走活動，新任衛生局長李翠鳳也響應陪同藥師一起健走。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市藥師公會常務監事林隆昌表示，不論是衛生局或社會局的服務計畫，藥師都發現有不少民眾家中存有多餘沒吃的藥品，有些已過期或變質，但民眾自己並不清楚，這都會危害到健康與生命安全，因此，他也呼籲民眾在年前要檢視家中的餘藥，過期或變質的藥品就應該要丟掉以確保安全。

林隆昌說，如果民眾不清楚藥品是否已過期或變質，也可拿到住家附近的社區藥局請藥師協助做辨識判斷，年關將近，大家忙著準備過年，有慢性病連續處方箋的民眾，也可提早將慢性病連續處方箋拿到社區健保藥局請藥師先備藥。最後領藥日落在2月8日至14日春節假期內的處方箋，可以提前在1月29日起開始領到藥品來安心過好年。

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