目睹割頸案衝擊大！師生心理諮商人次達106人　寒假輔導不中斷

▲目睹割頸案事件太衝擊，累積心理諮商輔導人數達106人次。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生在班上遭同學割頸喪命，目擊命案現場的師生因衝擊太大，目前仍持續接受心理諮商與輔導，據校方統計，目前累積心理諮商人數達106人次，團體輔導部分則已完成兩輪，本周舉行完期末考就放寒假，寒假期間也會視師生需求，持續提供心理諮商與輔導。

事故發生後，校方隨即啟動相關輔導措施，新北市學校心理師、社工師立即進駐校園，新北市學生輔導諮商中心的輔導教師、社工師、心理師也隨即啟動輔導計畫。

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根據《TVBS新聞網》報導，輔諮中心專業輔導人員，針對事發班級、相鄰班級，以及在第一線協助處理的學校行政人員，採用藝術減壓模式，透過蠟筆創作、色彩調配等，協助穩定情緒，並提供個別諮詢，目前接受諮商的師生人數已達106人次。

校方表示，事故發生後，案發班級出席狀況均正常，因事故衝擊大、牽涉人員較多，校方採取同心圓輔導模式，先從案發班級、到鄰近班級，再到全年級學生進行心理諮商輔導，也提供教職人員相關輔導措施，目前已完成兩輪的團體輔導，本周學校舉行期末考，接著就放寒假，寒假期間也會針對情緒起伏比較大的學生，持續進行個案輔導，透過電訪、家訪或到校諮商等方式進行。