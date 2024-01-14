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不讓新北國三生枉死！連署修法：檢討未成年犯刑責　3／16上凱道　

▲▼超過50名民眾參與「孩想陪你長大」活動，為往生的國三生默哀，呼籲政府修訂少年事件處理法。（圖／記者許敏溶攝）

▲不忍國三生遭割頸喪命，網友發起修法連署，號召3/16上凱道。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學割頸命喪校園，引爆全台怒火。網友在臉書粉專「孩想陪你長大」發起連署，呼籲政府正視國家對觸法少年處理能量不足的困境，號召民眾一起連署，呼籲政府相關部門修訂《少年事件處理法》、《刑法》等法條與少年矯正制度，並預計在3月16日號召民眾上凱道表達訴求。

 「孩想陪你長大」活動發起人徐妮妮說，自己也是兩個孩子的媽媽，看到新北國三生枉死，決定站出來發起活動，也希望這起校園悲劇，能喚起相關單位檢討現行制度，不要隨著時間久了，又不了了之。除了在今天發起連署外，也預計在3月16日上凱達格蘭大道，集結更多公民意識，要求政府立即啟動修法。

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徐妮妮指出，目前《少年事件處理法》與《刑法》對未成年犯罪都是從寬、從輕處分，不但可以減刑，就算犯罪也可以塗銷前科，網路充斥「反正未成年殺人也不用背前科、不會判死刑」言論，政府相關單位應該藉此審視法條的修補，以免類似悲劇再發聲。

徐妮妮質疑，少年矯正機構功能與成效不彰，司法院等相關部門應該一併檢討，希望不要讓這名國三生白白犧牲，也呼籲新的國家領導人應正視此問題。

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