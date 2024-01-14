視察同興路穿越國道工程　侯友宜：改善汐止聯外交通

▲侯友宜視察同興路穿越國道工程。（圖／新北市工務局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

近年汐止地區發展蓬勃，人口密度漸增，為改善汐止交通壅塞問題，「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」正如火如荼建設中，新北市長侯友宜特別於今（14日）選後翌日前往現場關心工程進度，期許完工後能串聯汐止社后地區南北向路廊，讓汐止地區的交通建設更上一層樓。

侯友宜表示，為了配合交通部高公局在國道1號汐止交流道增設南下入口匝道，市府加強汐止生活圈交通系統，陸續完成汐止吉林街、康寧街一期及二期拓寬等工程。未來將配合康寧街三期工程及同興路穿越地下道，以及上個月甫開工的汐東捷運要徑工程，將原本僅6至8公尺寬的吉林街與福德三路拓寬至16公尺，全面優化汐止的交通及人本環境。

▲汐止同興路穿越國道工程目前正在進行管冪推進作業。

侯友宜指出，市府在推動公共工程時全方位顧及民眾需求，在2015年完成的新社后橋已預留捷運共構橋，同興路穿越地下道工程設置的人行通道，可以銜接串聯至未來汐東捷運SB12站出入口，同時也為汐東捷運預作共構基礎工程，扮演著「汐東捷運」先驅工程的角色，大幅降低日後捷運工程整地開挖的風險，縮減捷運高架墩柱開挖作業期程，為汐止地區蓬勃發展努力。

工務局長祝惠美說明，為解決汐止社后地區南北聯絡道路不足問題，市府藉由同興路從福德二路延伸，穿越福德三路及高速公路到康寧街，以分擔中興路的車流，採用「管冪工法」直接從高速公路底下貫穿，建立從新社后橋通往國道一號的捷徑。自2020年開工以來陸續克服交通改道、高速公路地盤改良、擋土橋基樁切除及中油管線群排障等困難，施工團隊刻正全力推展工程進度，希望在2025年12月底如期完工。

▲藉由同興路從福德二路延伸，穿越福德三路及高速公路到康寧街，採用「管冪工法」直接從高速公路底下貫穿。

新工處長王益翔指出，施工團隊為維持同興路施工期間福德三路持續通行，以不影響社后地區通行為原則，變更工法並增加經費及工期，總工程經費15.7億元，雖然工程完工後道路總長僅約290公尺，但施工過程必須維持高速公路的行車安全，工程難度極具挑戰性。

侯友宜強調，本工程目前正在進行管冪推進作業，為未來箱涵隧道開挖建立穩固的支撐框架，面對高速公路下方複合式地層及各種不明障礙物，施工團隊秉持嚴謹的態度，刻正努力趱趕工進，希望在「安全第一」的前提下，兼顧工程安全及品質下如期如質完成同興路穿越國道工程，改善汐止交通，讓居民享有宜居便捷的生活環境。