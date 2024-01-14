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不用出國就能賞櫻！新北粉紅櫻花將開　浪漫花況曝光

▲新北櫻花將開浪漫花況曝光。（圖／新北市景觀處提供）

▲汐止康誥坑溪畔已悄然綻放今年首波櫻花。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受到日、韓等國賞櫻氛圍與風潮的帶動下，台灣近年也掀起一波波的賞櫻熱潮，其實櫻花不一定只有出國才能看，在台灣目前可見的櫻花品種，包含遍布範圍最廣、開花較早的山櫻花，花朵有5片花瓣會由淡紅轉白的染井吉野櫻，瓣多花朵大色深的八重櫻，花瓣大而色彩漸層多變的河津櫻，花苞群聚而蕊多的富士櫻等。隨著春天的腳步逐漸到來，即便前陣子天氣忽冷忽熱，不少地區的櫻花仍悄然綻放喜迎春。

新北市景觀處表示，往年位於坪林區大林里一帶的櫻花，總是擔任全市的先鋒，以山櫻為櫻花季揭開序幕。近年因為聖嬰現象及暖冬等因素影響下，導致本市多處櫻花開花時序有變化，如今年第一櫻出現在汐止康誥坑溪，1月20日、1月27日、2月3日更有農夫市集可以逛，而目前坪林該里沿路上的櫻花已有部分綻放，想觀賞初櫻的朋友們，可以至法務部廉政署廉政研習中心，沿著前方小路往山頭眺望，便能發現點點桃紅的櫻花已攀上枝枒，彷彿為新年迎來一道紅色般的喜氣。

▲新北櫻花將開浪漫花況曝光。（圖／新北市景觀處提供）

▲位於坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒。

有人說春天是屬於櫻花的季節，新的一年由新北市以山櫻開春打頭陣，另外知名度與話題性更高且深受國人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2至3月期間的絢爛綻放，粉嫩的色彩將為新北市妝點出專屬的櫻花色系。

景觀處表示，屆時櫻花季期間，各區將「遍地開花」，包含汐止、石碇、金山、三芝、土城及淡水區等地，將舉辦各項應景熱鬧的賞櫻活動，期待已久的愛花同好可以透過「新北蒔花好綻」官網或在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，即可搜尋到新北最新櫻花花況與情報。

▲新北櫻花將開浪漫花況曝光。（圖／新北市景觀處提供）

▲汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花在初春搶先盛開。

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