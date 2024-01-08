孩子興奮開聖誕節禮物　「四寶媽突然死亡」夫驚嚇：查不出死因





▲女在孩子們拆禮物時突然死亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭33歲女子斯坦尼克(Ashley Stanik)聖誕節當天，在孩子們興奮開聖誕禮物時突然去世，令丈夫與4名年幼孩子受到驚嚇，雖然已將遺體送去驗屍，但是目前仍無法確定死因。

丈夫凱恩(Kane Stanik)表示，孩子們在拆聖誕節禮物時，妻子突然覺得身體不舒服，所以又回去床上休息，要他幫忙拍孩子們拆禮物的畫面，然而他後來前去查看妻子時，發現對方躺在床上完全沒有反應，緊急呼救救護車。

凱恩表示，當時他被妻子的狀況嚇了一大跳，只能試圖打起精神，將不幸消息告訴家中4名孩子，年齡分別為17歲、12歲、8歲與4歲，最後全家人傷心抱在一起哭泣。

事件發生至今，驗屍報告也無法查明妻子死因，凱恩受訪表示，「妻子當時說她好像有點感冒，只是很期待聖誕節，沒有和我們告別，什麼都沒有，她就這樣走了」。

凱恩透露妻子以前曾有過胃痛與脾臟腫大的毛病，事件發生後，網路上開始流傳許多不實謠言，包含指控斯塔尼克是因為吸毒過量死亡，讓他和孩子們飽受打擊。

死者大嫂卡桑德拉(Cassandra Stanik)則向媒體表示，事件發生至今，孩子們似乎還是受到很大的驚嚇，「尤其是年紀比較小的12歲與8歲女孩們，他們不明白到底發生了什麼事，最小的4歲孩子因為年紀太小，則是完全無法理解，無法適應沒有媽媽陪在身邊」。這家人目前仍在等待進一步的調查結果，希望能搞清楚斯坦尼克死因。