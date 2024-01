訂婚5年！紐西蘭前總理阿爾登結婚　甜蜜白紗照曝光

記者詹雅婷/綜合報導

紐西蘭前總理阿爾登(Jacinda Ardern)與男友克拉克蓋佛德(Clarke Gayford)相戀並訂婚迄今近5年之後,終於在13日完婚。根據官方婚紗照,阿爾登穿上紐西蘭時裝設計師Juliette Hogan所設計的象牙色無袖禮服,盤起頭髮,披上白色頭紗,露出一臉甜蜜笑容站在蓋佛德身邊。

衛報報導,阿爾登與克拉克蓋佛德在豪克斯灣的Craggy Range酒莊13日舉辦婚禮,出席賓客約50人至75人,由紐西蘭前副總理羅伯森(Grant Robertson)擔任婚禮主持人,阿爾登與蓋佛德的5歲女兒妮薇(Neve)也有來到現場,和她的父親一起走紅毯。

阿爾登與蓋佛德原本計畫2022年初就要結婚,但受到Omicron新冠疫情影響,婚禮被迫延後至今。

JUST IN - Images supplied by former NZ Prime Minister Jacinda Ardern, from her wedding to Clarke Gayford in the Hawkes Bay. pic.twitter.com/jFGiRwv8SZ