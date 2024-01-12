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監獄偷裝監視器　拍到26歲女獄警和男囚「躲儲藏櫃多次愛愛」

監獄、囚犯。（圖／達志／示意圖）

▲英國監獄傳出，女獄警與男囚有不當關係。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國26歲女獄警仙妮亞(Shania Begum)在監獄工作時，被監視器拍到與男囚犯偷偷躲在儲藏櫃發生性行為，被控與囚犯嬉鬧、調情、性愛撫摸與插入性行為等罪。

法庭資料顯示，26歲女子仙妮亞在伯明罕監獄HMP Birmingham工作期間，與一名男囚犯疑似產生不當關係，2人的行為引發典獄長懷疑後，特意在儲藏櫃安裝了隱藏攝影機，果然拍到2人發生性行為畫面。

監視器畫面拍到，仙妮亞2022年9月22日至29日期間，與男囚犯約書亞(Joshua Mullings)偷偷躲到儲藏櫃，至少2次進行口交，還有插入式性行為，期間即使她的對講機響起，她也完全不理會。

本案日前開庭，仙妮亞辯稱她一直都是一個性格良好的人，對於自己的行為也感到悔恨。不過法官巴特菲爾德(John Butterfield)認為，仙妮亞的不當行為對監獄體制造成了嚴重腐敗，損害大眾對於監獄體制的信心，判處她16個月刑期。

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