高嘉瑜敗選！下一步「想整理房間」：很久沒整理，想乾淨一點

記者鄺郁庭／綜合報導

2024大選13日落幕，在立委選舉中，被視為「三姝對決」激戰區的台北第4選區（內湖、南港），因民進黨高嘉瑜落選，港湖區綠地變藍天，她當晚自行宣布敗選後，隔天一早6點就出門送車謝票，遇到許多民眾上前擁抱、致意，屢屢落淚。接受媒體採訪時，被問到下一步是否打算投入2026議員一戰，她則曝光下一步打算「整理房間」。

高嘉瑜昨（14）日一早就出門送車謝票，遇到許多民眾上前擁抱、致意，想要給予她安慰和溫暖，她在粉專放上與選民們的擁抱合照，表示「大家不要安慰我了，會讓我想哭」，但仍被捕捉頻頻擦眼淚。

在謝票行程中，高嘉瑜受訪時表示，感謝一路以來很多相信她、支持她的人，選舉結果確實讓人非常難過，沒守住內湖南港這關鍵一席，「對我個人而言，當然我會深自的反省檢討，一定是我努力不夠。」

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▲高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

至於接下來是否挑戰2026議員或2028港湖立委選舉？高嘉瑜說她沒想那麼多，現在剛選完，有很多不足要檢討，而且還要整理一下心情「跟房間」，坦言已經很久沒有好好整理房間，想讓房間乾淨一點。

另外，對於媒體詢問是否認為台灣基進候選人吳欣岱是「戰犯」，高嘉瑜則說，「最大的戰犯應該就是我自己吧，因為我沒有辦法去團結我們這些民進黨的支持者或者是我們綠營的支持者去守住這一席，在這種情況之下，我想最大的問題應該是出在我自己身上。」