在台灣「選舉作票有多難？」　呱吉揭真實數據！有1人爆料就GG

▲呱吉分析，要影響選舉結果，至少得控制5000個投開票所。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

記者周亭瑋／綜合報導

2024總統大選落幕，就有網紅分享抖音影片質疑作票，掀起一陣論戰，事實查核中心也針對影片作出釐清。「呱吉」邱威傑就拍片揭露，在台灣選舉作票有多困難，若要影響結果，估計得控制5千個投開票所，且都要是自己的人馬，若當中有1人爆料就完蛋了。

呱吉提到，這次有效選舉人數約1900萬人，投票率71-72%，因此投票人數約1400萬人，全台有1萬7千個投開票所，每個投開票所各有1名主任管理員、1名主任監察員及8名選務人員，再加上監察員和警察等，至少有13名選務人員；換言之，全台約有20萬名選務人員。

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他接著指出，今天要完成作票這個程序，且要能影響選舉結果，估計大概要控制3分之1、約5000個投開票所，同時裡面全都要是自己的人馬，「因為投開票的過程中有非常多複雜的環節，如果有任何一個人沒有參與其中，馬上上媒體、網上爆料，那就完蛋啦！」

至於針對網上一些爭議影片，事實查核中心也有進行調查，大致分為三種情況，其一是選務人員真的算錯了，有的則是誤會了開票的合理過程，還有一種就是影片是經過剪接的。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

呱吉直言，「今年因為修法的緣故，公務人員比例下修到只能佔3分之1，所以剩下的就是由老師、一般民眾組成，由於工作繁重，他們的酬勞並不低，大概3500-3700元。就有資深民政人員坦言，參與選務工作壓力很大，除了要早起外，還要負起責任不能犯錯，現在資訊傳播非常發達，開票時很多人都在現場監督，很多老師其實都不願意做，也覺得不賺這個外快沒差。」

最後，呱吉認為，若想追求台灣選務制度的進步，那就是相信台灣的民主，選務制度在過去20多年也不段修正，每次的改革都是為了讓國人更相信它，「可以參與討論、修正，讓大家對台灣選務制度有更正面的想法去做改進，但是不要輕易的落入『有人在作票』的思考陷阱。」