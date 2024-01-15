大選結果出爐...台中男「手腳發麻」快昏倒求救　警一聽急送醫

▲台中一名42歲林男疑似在選舉結果大致底定後，情緒波動，突然感覺心臟不適、手腳發麻，跑到派出所求救。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名42歲林男疑似是某候選人支持者，選戰結果大致底定後，林情緒波動，突然感覺手腳發麻，就快要昏倒，撐著最後力量走進住家附近的派出所求救。由於消防隊就在派出所隔壁，救護人員立刻到場處置，所幸男子後續狀況恢復穩定，並將林送往慈濟醫院治療，無生命危險。

13日20時許，總統大選正開票中，突然有一名林男走進大雅警分局頭家所，員警見他神情痛苦，趕緊上前詢問發生何事？林男癱坐在椅子上，就連說話都有點困難，僅能表示自己手腳發麻，員警一聽驚覺可能是心肌梗塞前兆，不敢大意，趕緊通知救護車前來，一邊引導林男調整呼吸。

經了解，林男疑似是在選戰後，見選舉結果不如自己預期，情緒波動大，但並未向警方透露自己政治傾向。所幸在救護人員到場初步檢傷後，林男狀況恢復穩定，並將林男送往慈濟醫院治療，目前已無大礙。

頭家派出所所長劉凱萍表示，同仁積極確認民眾身體狀況，即時通報救護單位接手處理，積極果決值得表揚。呼籲民眾天氣冷熱驟變，如患有心血管疾病的民眾更應注意身體狀況，切勿情緒起伏過大導致身體不適，並按時服藥。