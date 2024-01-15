侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

▲敗選之夜，侯友宜向支持者3度鞠躬致歉，坦言：「是我個人努力不夠。」



圖文／鏡週刊

1月13日開票當天，國民黨總統候選人侯友宜在板橋競選辦公室緊盯各家媒體開票情況。過了20分鐘後，局勢仍呈現民眾黨總統候選人柯文哲領先，侯落後到第3名的慘況，讓競辦瀰漫一股緊張及不安的氛圍，侯甚至一度忍不住感嘆：「柯文哲怎麼會這麼強？」

一直到開票1小時後，選局逐漸穩定，但卻呈現民進黨總統候選人賴清德領先、侯友宜第2的趨勢。晚間7點，侯、賴的票數仍差距在80萬左右，顯示大局已定，在得票差距逐漸被賴蕭配拉開後，黨主席朱立倫從中央黨部驅車前往侯辦，與侯深談，接著與侯一同前往板橋第一運動場，發表敗選演說。

「對選舉結果，是我個人努力不夠，未能完成政黨輪替，我讓大家失望了。」侯友宜7點55分在競選團隊及朱立倫、台北市長蔣萬安和多位不分區立委的陪同下登台，承認敗選。他3度向支持者鞠躬、2度致歉，坦言「對不起」「我真的辜負了大家」，現場群眾高喊加油，競選團隊頓時淚流不止，一旁的朱也臉色凝重，未發一語，在侯演說結束後，2人雙雙黯然離開。

開票結果，侯友宜輸給賴清德91萬票，依照國民黨過去慣例，只要總統敗選，無論立委席次如何，黨主席都難辭其咎，必須下台負責。然而，逼宮戲碼、要求朱立倫下台的劇本卻罕見未發生，本刊調查，主因來自朱遭逼宮的三道防線皆守住。

第一道防線是此次立委席次相較過去大幅增長，甚至接近過半，朱侯在敗選當天於競辦深談，二人的共識皆是總統雖未勝選，但立委選情並不差，因此藍營下一役應聚焦在2月1日的立法院長選舉，推派不分區立委第1名、前高雄市長韓國瑜出戰。即便民眾黨與藍營合作的可能性目前仍不可測，但距離院長選舉畢竟還有3週時間，藍營仍有運作及談判、協商的空間，因此逼朱交出黨權的氛圍並未發酵。

第二道防線是侯友宜敗選後，回歸新北市長身分，「落跑市長」罵名必然成為他難以撕去的標籤，要再次重拾市民對他的信任也是一大難題，加上若發生與韓國瑜同樣在敗選後遭罷免的下場，藍營恐怕無法再受一擊。黨內普遍認為，選後勢必要重整內部及路線檢討，但不該再陷入黨權之爭的泥淖中自亂陣腳。

第三道防線則是前總統馬英九選前接受外媒《德國之聲》訪問，拋出兩岸關係「信習論」的說法引起爭議。侯營核心人士直言，馬這一席話「對選情有很大的影響」，因此，競辦執行長金溥聰才會在當下要求黨中央不得讓馬參與選前之夜；另外，中南部立委候選人及不少55波激戰區的選將，對此也是怨聲連連，選後黨內有股檢討聲浪，將部分敗選因素歸咎於馬，焦點自然不全在朱立倫身上。

▲「信習論」讓金溥聰力阻馬英九出席選前之夜，2人關係生變也間接檯面化。

一位藍營輔選要角坦言，依國民黨內參的封關民調，賴、侯差距1個百分點，侯、柯則是差3個百分點，但最後1週侯的民調趨勢卻逐漸下滑，「馬前總統其實非常支持侯友宜，也是大家非常尊重的人物，但發生了『相信習近平』的事，很難不把這件事與選情聯想在一起。」不過，黨內對於馬選前自掏腰包登廣告催票，仍是點滴在心頭。

雖然朱立倫暫時穩住黨權，但2月1日的立法院長選舉，若國民黨最後無法結合他黨攻下國會龍頭，黨內逼宮聲浪是否浮現，也牽動藍營後續的權力之爭。

▲馬英九選前自掏腰包，登報紙廣告呼籲「集中選票」。

一位輔選要角憂心：「就民眾黨的角度來看，朱立倫能再提出更好的合作方案是什麼？會比跟執政黨結合更有吸引力嗎？」此事也牽涉黨內力推參選院長的韓國瑜，若未能如願選上院長，是否願意只當陽春立委？屆時黨內若有不滿聲浪，挺韓人馬很可能再度希望韓接黨魁，「韓國瑜會不會接受？他的下一步動向是什麼？國民黨可能又會進入一波權力重組。」

不過，黨內也有另一派認為，韓若順利當上立法院長，勢必會被綠、白夾殺，天天都有搞不完的政治攻防，對韓也不見得是好事。另外，立法院長選舉，「究竟會綠白合，還是藍白合，恐怕是民眾黨要傷腦筋！」藍營民代指出，若民眾黨願在院長選舉上藍白合，其實反而可凸顯白營監督執政的態度；反之，若是綠白合，「那就證實了他們是『小綠』，這樣民眾黨的支持者能接受嗎？對國民黨站穩最大在野黨非壞事，以後他們也無法再瓜分到泛藍的選票！」

▲大選結束，新國會緊接而來，國民黨力推韓國瑜參選立法院長，成選後焦點。

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