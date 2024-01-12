走入校園宿舍推廣住警器　南消玉井倡導師生防災安全觀念

▲南消二大隊玉井消防隊，走入校園宿舍推廣住宅用火災警報器及防災安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來出租套房等場所火警頻傳，學生校外宿舍火警，幸有住宅用火災警報器示警疏散，以及有房客疑似煮食不慎氣爆造成人員受傷送醫，此類場所造成生命財產的重大損失時有所聞，台南市消防局第二大隊玉井分隊，走入校園宿舍推廣住警器，倡導師生防災安全觀念。

二大隊指出，因為寄宿舍（包括移工、學生、公司工廠、一般民眾等人住用）出入人員眾多且複雜，除容易產生糾紛進而延伸縱火案件外，倘若加上隔間裝潢問題、家具用品擺設過多會影響逃生疏散動線，且正逢冬季常用危險引火用品（如酒精燈、瓦斯爐），諸類問題皆可能是造成火災傷亡之主要原因。

有鑑於該類場所火災頻傳，一旦有災害將帶來民眾生命財產嚴重損失，加上玉井工商學校邀請玉井消防同仁聯合校方教職人員，針對校內教職員暨學生宿舍安全3大面向訪視及指導：「住宅用火災警報器」汰換安裝使用維護、冬季用電注意口訣「五不一沒有」、火場逃生八字訣「小火快逃，濃煙關門」，全面推廣裝設住警器法令與火災知識宣導，以保障住宿老師和學生安全，校方大讚消防隊專業與用心，主動替留宿師生的消防安全把關。

另除深入學生宿舍宣導以外，並同時在校園各角落分組向全校百名師生實施「消防安全演練」，讓學生實際操作滅火器滅火技巧、室內外消防栓射水要領、安排CPR與AED使用急救教學、使用燃氣熱水器如何防有效防範一氧化碳中毒及氣爆發生…等，灌輸師生正確防火防災教育，進而讓師生將觀念帶回家中，推廣給親朋好友了解消防知識自保。

市長黃偉哲表示，年關將至，培養救災及珍惜救護資源觀念刻不容緩，也提醒民眾居安思危防患未然，加強火災預防及災害搶救整備，注意用火用電安全，打造「幸福無災」的宜居城市及達到「人人防火、家家平安」目標。

消防局長李明峯呼籲，消防署業已於2020年8月7日修正「應設置住宅用火災警報器之場所」，有關「寄宿舍」多為不屬於各類所消防安全設備設置標準所定應設火警自動警報設備之所，且該所為供睡眠休息使用倘若發生火災易造成人員死傷，爰增列該場所不論面積均應依住宅用火災警報器設辦法設置，俾提升是類場所早期發現火災並應變之能力，確保人民生命安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，時逢冬季家中若有使用燃氣熱水器的民眾，應注意其裝設的位置且應保持通風的原則，若有出現頭昏、噁心、嗜睡等身體不適的症狀情況發生，應立即停止盥洗，打開通往室外的窗戶通風，並關閉燃氣熱水器，希望藉消防隊走入校園的宣導演練，強化師生民眾防災觀念，降低災害影響減少傷亡。