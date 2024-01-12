短短4天寫滿祝福看版　民眾踴躍向台南消防英雄致意

▲台南市消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，短短4天內第7大隊及中正分隊所轄幼兒園大小朋友及觀光遊客等，就將整個活動看板寫上滿滿的祝福，消防員看了心中滿滿的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念119消防節，台南市消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，請民眾走進消防隊留言，為他們鼓勵、加油打氣，於活動發起後，短短4天內第七大隊及中正分隊所轄幼兒園大小朋友及觀光遊客等，就將整個活動看板寫上滿滿的祝福，消防員看了心中滿滿的感動。

消防人員有三大任務，預防火災、搶救災害及緊急救護，1年365天，消防人員總是日夜不休的在守護這座城市，消防人員更是災難現場的「逆行者」，每當緊急情況發生時，他們總是義無反顧，衝向與人群相反的方向，只為將災害降到最低。

中正分隊所轄幼兒園如臺南市立第一幼兒園、市立忠義國小附設幼兒園、小牛頓幼兒園、忠義國小及永福國小得知這個活動後，便發起師生來撰寫真誠的祝福紙條，並率師生來消防隊上將祝福親手貼上象徵感謝的消防栓圖像看版；路過的觀光遊客也會走進消防隊，向值班人員索取紙條來送上滿滿祝福，而分隊鄰近廟宇的信徒也踴躍來寫上祝福，感謝消防員全年無休，365天，24小時的守護。

消防局第七大隊長石家源表示，這些滿滿的感謝紙條代表民眾對消防隊的高度支持與肯定，守護臺南市民安全是消防隊不變的使命，民眾平時路過消防隊，也能進來奉茶，帶小朋友來參觀消防車，消防員都很樂意與民眾互動。

消防局長李明峯表示，消防局透過各式消防活動，讓市民學習到豐富消防知識來保護自己與他人。台南市長黃偉哲就職5周年，市長於任內大力支持消防單位，2019年起編列4億餘元陸續添購裝備，且救災人員均有2套消防衣可供替換，這兩年更陸續交貨21輛救災車輛，這3年更將增加477員額，讓裝備與人力一步一步到位。