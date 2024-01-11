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向南消城市英雄說出心裡話　幼兒園至下營消防分隊傳心意

▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度119消防節將屆，台南市消防局以過往不同的方式來呈現民眾對守護市民安全的消防人員表達謝意，特別辦理「向城市英雄說出心裡話」的活動，時間自1月8日至1月19日止，台南市所轄的所有消防分隊駐地及防災教育館均有消防栓造型的留言板供民眾留言，以鼓勵人員及提振消防士氣。

▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下營區小圓圓幼兒園全校師生為了響應此活動，藉以感謝消防人員的辛勞付出，約200名小朋友與老師們帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。為了讓小朋友更能體會消防人員的生活，下營分隊亦安排安妮CPR課程、消防衣穿著體驗、射水操作及宣導看板宣導消防相關知識等，更利用防災九宮格結合消防知識，讓小朋友們能於快樂中學習，加深印象，達到寓教於樂的效果，並提升防火宣導的效益。

▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲的理念及支持，今年特別利用119消防節期間，辦理「向城市英雄說出心裡話」的活動，透過民眾至消防隊參訪並留言鼓勵消防員，不但提升民眾對消防人員的認同感，另一方面亦可以使消防人員感受到民眾溫暖的心意而提升整體的士氣。

▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二大隊長王騰毅表示，不管是在火災及救護現場，消防人員於民眾發生危險時，都是第一時間進行救援，其英雄形象一直都存在於民眾心中。而在119消防節期間為了增進孩童與消防人員互動，透過至消防分隊參訪，更能體會消防人員的日常生活及勤務內容，並透過留言板向他們心目中的英雄說出心裡話，提升消防人員士氣，繼續守護這個城市及他們的生命安全。

▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南下營區小圓圓幼兒園約200名小朋友與老師們，帶著愉悅的心情至下營消防隊進行參訪，並於分隊留言板及便利貼上留上對消防人員的感謝及崇拜的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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