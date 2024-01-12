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南消第五大隊永康分隊辦親子日　警郵人員向消防城市英雄說出心裡話

▲台南市消防局第五大隊永康分隊舉辦消防家庭日，邀請消防、義消人員及眷屬到駐地參觀，也讓眷屬了解其另一半消防救災日常，從事消防工作的正面意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊永康分隊舉辦消防家庭日，邀請消防、義消人員及眷屬到駐地參觀，也讓眷屬了解其另一半消防救災日常，從事消防工作的正面意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

119消防節將至，為促進消防、義消人員的親子情誼，台南市消防局五大隊永康分隊舉辦消防家庭日，邀請消防、義消及眷屬到駐地參觀，讓眷屬了解其另一半消防救災日常，從事消防工作的正面意義，活動當天現場準備「小小消防衣」、「電動消防車駕駛體驗」、「向城市英雄致敬留言板」等項目供眷屬體驗。

▲台南市消防局第五大隊永康分隊舉辦消防家庭日，邀請消防、義消人員及眷屬到駐地參觀，也讓眷屬了解其另一半消防救災日常，從事消防工作的正面意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小朋友們化身一日小小消防員，也藉此機會向身為消防、義消人員的爸爸、媽媽表達敬佩，說出感謝，氣氛活潑熱絡。其中也有與消防人員同屬保衛人民的職業-警察、為民眾送訊息的郵差也互相留言打氣。

黃偉哲市長表示，感謝打火兄弟為台南市民日以繼夜，全年無休的辛勞奉獻，保障台南市民生命財產的安全，堅實作市民的後盾，力守民眾家園，也呼籲市民注意用火、用電安全，在大家的共同努力下，持續維持本市火災低發生、低傷亡的優質表現，落實安全台南市的宜居目標。

▲台南市消防局第五大隊永康分隊舉辦消防家庭日，邀請消防、義消人員及眷屬到駐地參觀，也讓眷屬了解其另一半消防救災日常，從事消防工作的正面意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，在黃偉哲市長的支持下，大力補充消防人員新式裝備、器材及車輛，讓消防人員執行各項勤務展現專業、效率，而消防局於1月8日至1月19日期間，舉辦「向城市英雄說出心裡話」的活動，陸陸續續有各行各業的民眾至消防隊留言，為消防同仁加油打氣，讓消防人員感受到溫暖並提升整體士氣。

▲台南市消防局第五大隊永康分隊舉辦消防家庭日，邀請消防、義消人員及眷屬到駐地參觀，也讓眷屬了解其另一半消防救災日常，從事消防工作的正面意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，消防工作充滿挑戰，為了讓家人更放心，各地消防隊舉辦家庭日，讓其家人、小朋友來隊上參觀廳舍、體驗消防工作的辛勞，也期許這小小的消防種子已透過此活動植入小朋友心中，讓其了解其爸爸或媽媽從事消防工作，是了不起的職業。

▲台南市消防局第五大隊永康分隊舉辦消防家庭日，邀請消防、義消人員及眷屬到駐地參觀，也讓眷屬了解其另一半消防救災日常，從事消防工作的正面意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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