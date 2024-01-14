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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比特王PO「16分鐘監票影片」質疑：事情大條了　2派網友吵翻

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選落幕，YouTuber愛莉莎莎發文質疑作票，女星梁云菲也轉發數支質疑黑箱的影片，網紅比特王則在YouTube發影片「事情大條了」，貼出多間投票所開票出狀況，有計票人員畫錯欄位、唱票人員沒亮票等。對此網友持保留態度，「希望證實後再下結論」；中選會今（14）日表示，網路上流傳的影片多數僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票。

比特王在YouTube「Bit King比特王出任務」發影片，整理多則監票影片，稱原本不相信作票，直到半夜收到雪片般飛來的監票影片，「才發現事情大條了，這不是作票！什麼才是作票？」

這16分鐘的影片之中，有出現計票人員劃錯欄位，嘴裡說著1號柯文哲一票，卻在賴清德的欄位畫上正字記號；有人拿著筆在計票欄位下方，一連畫上多個正字記號；還有唱票人員只顧著自己念，沒有亮票。

影片中還有截圖自稱是「監票人員」，爆料有一堆領票人數小於開票人數的開票所，「還有拿去小房間開票，把票拿出來念完放回去，這樣公平嗎？」另外有截圖寫道，誰輸誰贏先不提，至少要贏的乾淨，而不是一堆問題，「我們才負責一個縣市，回報程序問題開票數量錯誤，就已經60、70個開票所，還有唱票人員說手酸，直接下面數50張直接畫正字？」

影片曝光，掀起網友討論，「我們輸得起，但贏也要遵守公平正義吧」、「有多少人為了這一票，坐多久的火車或飛機，都要趕回來投這一票，看著看著都哭出來了」、「輸可以認，但這種不光明磊落的真的沒辦法接受」。

不過也有網友認為影片未經證實，不應該一口咬定作票，抱持保留態度，「這些影片有真有假，希望證實後再下結論」。

▲▼2024總統大選，民眾投票。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024總統大選民眾投票。（圖／記者鄭遠龍攝）

據了解，大選後網路上出現多則聲稱作票的影片，截至14日下午12點，事實查核中心已核查其中2部影片進行說明（詳細2部影片說明請點這），但比特王貼出的影片尚未釐清是否有誤會。至於稍早使用「作票」一詞，引發不小爭議，愛莉莎莎事後也發文道歉。

針對網路流傳作票的影片，中選會今（14）也澄清，此類影片多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息，也呼籲特定人士不應在毫無事實依據，或僅憑片段資訊臆測、散佈影片及作票謠言，蓄意煽動對立情緒。

中選會指出，全國各地的選務人員均奉公守法依法辦理選務外，選務的辦理，更有完整的監票程序，如投開票所內負責監票的監察員係由各政黨依法推派，其中，民眾黨、國民黨及民進黨等均有推派監察員參與整個監票作業。

▼選後網路上各種開票影片瘋傳，內容真假難辨。（示意圖／記者李毓康攝）

 ▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

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