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當選第一天在幹嘛？　賴清德今接見日外賓：盼促台日合作

▲▼賴清德與蕭美琴接見「日華議員懇談會會長古屋圭司」 賴清德與蕭美琴接見「大橋光夫會長」。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天在民進黨中央黨部接見日本外賓。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統當選人賴清德今（14）日分別接見日本台灣交流協會會長大橋光夫、日華懇談會會長古屋圭司議員及幹事長代行金子恭之一行。大橋光夫向賴清德表達當選祝福外，也表示日本外務大臣上川陽子在第一時間也為台灣順利進行民主選舉及賴清德勝選表達恭賀。

大橋光夫特別感謝台灣人民對日本能登半島災情的關懷，他說，日本人民瞭解台日關係的重要性，日本也期待與未來政府持續提升與台灣的合作交流。賴清德回應，對台日具有深厚情誼，雙方常在患難見真情，他也要特別向日本石川縣能登半島大地震表達哀悼與慰問之意。

▲▼賴清德與蕭美琴接見「日華議員懇談會會長古屋圭司」 賴清德與蕭美琴接見「大橋光夫會長」。（圖／民進黨提供）

賴清德續稱，台日關心區域的和平與穩定，也共享民主等普世價值，日本是台灣非常緊密的民主夥伴，也期待雙方未來能在經貿連結、淨零轉型、創新繁榮等領域展開更多交流，具體提升台日的多元合作關係。他說，期待在邀請大橋光夫參與5月20日的就職典禮，再度見證台灣的民主歷程。

此外，賴清德與副手蕭美琴今天也接見日華懇談會會長古屋圭司議員及幹事長代行金子恭之，接受兩人代表日本國會日華懇談會的祝賀。

古屋圭司首先表示，誠摯祝賀賴清德與蕭美琴兩位獲得台灣選民的支持，這次不僅是台灣民主的勝利，更對相同理念國家來說也是勝利，他憶及曾以國會議員的身分與兩位進行多次國會互訪，現在兩位成為總統、副總統當選人，期待能一起為台日合作做出貢獻。

金子恭之表示，過去擔任自民黨青年局局長期間就與蕭美琴結識，兩黨也經常進行交流與互動，恭喜民進黨贏得第三任期、有繼續執政的機會，未來也期待在兩位的領導下，為台日關係帶來更多貢獻。古屋圭司與金子恭之也特別致贈給賴清德日本首位漫畫家國會議員赤松健繪製的肖像漫畫。

賴清德表示，謝謝兩位議員的祝福，自己也曾經多次到訪日本交流，對台日合作具有深厚情感，他認為尤其在經濟合作的領域上，台日有許多發展潛力，例如雙方在半導體產業上就有高度的互補效應，也樂見台灣的高科技產業持續發展日本市場，增加雙方的投資與貿易。

賴清德表示，他也要謝謝兩位轉贈赤松健議員繪畫的肖像漫畫，並笑稱要特別感謝將他畫的很像日本演員大澤隆夫，事實上台日有濃厚的文化與民間交流，台日的流行文化也在彼此國家發光發熱，他期許未來能持續尋找更多兩國人民的感動故事，如KANO一般介紹台日之間的民間連結。

▲▼賴清德與蕭美琴接見「日華議員懇談會會長古屋圭司」 賴清德與蕭美琴接見「大橋光夫會長」。（圖／民進黨提供）

▲▼賴清德與蕭美琴接見「日華議員懇談會會長古屋圭司」 賴清德與蕭美琴接見「大橋光夫會長」。（圖／民進黨提供）

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