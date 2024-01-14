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大選2影片質疑作票　事實查核中心認證「1疏失1錯誤」

▲▼大選2影片網質疑作票　事實查核中心追查：「錯誤」訊息。（圖／翻攝事實查核中心）

▲大選後許多影片質疑作票，事實查核中心開始追查是否為假消息。（圖／翻攝事實查核中心）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2024大選民進黨的賴清德、蕭美琴組合以558萬6019票、40.05%的得票率拿下「最高票」當選，順利3連霸，突破8年魔咒繼續執政。事後，網路上流傳多部聲稱「有作票疑慮」的影片。對此，事實查核中心也對網路上2支影片作出釐清

此外，事實查核中心13日晚間針對「這就是台灣選舉，喊一號劃二號...人工驗票就是會有很大的問題」、「一直喊柯文哲，結果劃票的人都沒有畫1號」等2部影片進行釐清。

▲▼大選2影片網質疑作票　事實查核中心追查：「錯誤」訊息。（圖／翻攝事實查核中心）

▲▼「虎尾里活動中心」開票過程確曾出現疏失，但後續已修正。（圖／翻攝事實查核中心）

▲▼大選2影片網質疑作票　事實查核中心追查：「錯誤」訊息。（圖／翻攝事實查核中心）

前者影片，事實查核中心表示，投開票所為台南東區第1340投開票所「虎尾里活動中心」；檢視網傳影片，影片上標示某TikTok帳號，影片共18秒，影片確實可看到唱票員喊一號劃二號的畫面，但中間有剪接痕跡，不是順暢的連續畫面。

台南市選委會於1月13日晚間向該投開票所確認，該投票所開票過程確曾出現疏失，有民眾反應1、3號總統候選人多畫計票，但後續已修正。且最終會經過監票員複算、核對驗證票數是否計算有誤，最終核對後記載票數是無誤的。

▲▼大選2影片網質疑作票　事實查核中心追查：「錯誤」訊息。（圖／翻攝事實查核中心）

▲▼三重區某票所的影片謠傳被證實為「錯誤」訊息。（圖／翻攝事實查核中心）

▲▼大選2影片網質疑作票　事實查核中心追查：「錯誤」訊息。（圖／翻攝事實查核中心）

第二則影片，事實查核中心表示，影片第4秒處起，可聽到唱票員喊多次「1號蔡明堂一票」，第23秒處也可清楚聽到「3號李坤城一票」。查核中心以唱票員所喊的姓名及號次查詢，可得知網傳影片中的投開票所位於新北市三重區，在影片畫面之外未拍攝到、但收到唱票聲音的是另一組正在開區域立委選票的選務人員。

查核中心檢視影片，喊立委1號蔡明堂，畫面中總統票的畫計人員並未畫記，卻被傳言影片誤解為喊的是總統票、沒有劃柯文哲。

因此，網傳影片裡多次聽到的「1號」，有的是總統票「1號柯文哲」，有的則是區域立委選票「1號蔡明堂」，傳言是將兩者混為一談並錯稱為作票。

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