快訊／4度鞠躬致歉！ 侯友宜「我讓大家失望了」：表達12萬分的歉意

記者崔至雲／台北報導

2024總統副總統選舉落幕，開票結果陸續出爐，得票暫居第二名的國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（13）日晚間快八點宣布敗選。侯友宜表示，對這次選舉結果，「我個人是完全努力過了，非常遺憾，未能完成政黨輪替，我讓大家失望了，我要在這裡表達12萬分的歉意」。藍營所有大咖也一併鞠躬向選民道歉。

▲2024總統大選侯友宜開票之夜，侯友宜團隊鞠躬謝票。（圖／記者湯興漢攝）



總統立委選舉今天投開票，侯友宜、趙少康今天晚間7時49分抵達板橋第一運動場前廣場的開票現場，包括侯辦執行長金溥聰、副執行長謝政達、國民黨主席朱立倫都一起上台

侯友宜提到，對於選舉結果，「是我完全努力不夠」，非常遺憾未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了，我致上十二萬分的歉意」，這次國民黨全黨上下一心，以及國民黨各縣市空前的團結，但很可惜，沒有完成政黨輪替，他要在這裡謝謝國民黨在朱立倫的帶領下，以及各縣市首長的砥礪下一起努力。

侯友宜提到，在他全台灣走透透之下，他看到所有區域、不分去立委全力協助，看到滿滿支持的關心以及支持，「我真的辜負了大家」，對這些給他支持、加油的好朋友，「我要在這裡，給所有支持者，及給黨內關心侯友宜的人，深深一個鞠躬，感謝大家」。此時台下尖叫不斷，高喊「加油」。

接著，侯友宜說到，他要特別感謝趙少康，也是他們的兄弟，他在關鍵時刻、義無反顧力挺侯友宜、力挺國民黨，對他充滿感激，「謝謝少康，謝謝」、再度謝謝朱立倫以及馬英九總統、連戰副總統、蕭萬長副總統、吳伯雄主席、王金平院長，這次選戰他們帶著老邁的身軀，給他支持鼓勵，這份情意，他永不能忘。

侯友宜再說，「我最感恩感謝，就是我的金溥聰執行長，在我困難的時候，金溥聰二話不說，他跟我毫無淵源，只因他希望守住中華民國」，因為他知道如果被民進黨執政會貪污下去，他集結所有人，一起面對艱鉅選戰，願意犧牲奉獻、義無反顧，「謝謝金執行長，他還是堅持成功不在我、失敗願意跟我在一塊，謝謝金溥聰給我這份恩情」。

侯友宜喊話，謝謝夥伴們，不要哭泣、喪志，你們做得真棒、真好，有這些競選團隊，他真的很感謝，他尊重台灣人民做出的最後選擇，民主的選則就是人民做主，希望民進黨可以好好的把人民的話聽進去，也恭喜賴清德、蕭美情兩位當選，也期許他們不要辜負人民對執政者的期待，一定要把人民的聲音聽到。

侯友宜說，這次選舉非常激烈，但是重要的事希望各黨派在選後一起面對台灣的挑戰，一定要團結在一起、團結的台灣，不要分化衝突，侯友宜這輩子參選就是要團結台灣、團結所有的人，未來的政黨要好好面對台海問題、美中台的關係，讓民眾可以有安定的歲月，期待民進黨這八年把人民的聲音聽進去，打造青年有效的政府。

侯友宜說，他知道大家都很難過很失望，他剛剛在後台看到很多好朋友流眼淚，他理解也不捨，因為他們都很愛這塊土地跟人民、家人，愛這塊養育他們長大的國家，可以難過但不要氣餒，要把備份的力量轉化為監督民進黨的力量，這是台灣進步的力量，更是捍衛中華民國的力量。

「我們不會就此消失，要更堅強、茁壯、大步邁進，這才是台灣人的氣勢」。侯友宜說，這段時間走過大街小巷，感受每個民眾給的滿滿溫暖，熱情支持。沒雙手每句話每個鼓勵加油聲，都是他一輩子要記者的，這個情意用一輩子守護中華民國來回報大家，明天他就會捲起袖子，不辜負支持者對他的期待，他會更認真努力來奉獻國家，不辜負人民給他的滿滿鼓勵跟加油，給大家深深一鞠躬，謝謝大家。