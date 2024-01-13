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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德指勝選有三大重要意義　「告訴世界台灣選擇民主」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲得超過550萬票，兩人今（13日）晚間親自召開國際記者會，宣布當選中華民國第16任總統。賴清德表示，這場勝利有三個重大意義，包含告訴世界台灣選擇民主、用行動抵禦外部勢力介入以及國家走在正確道路上、不會轉向，感謝蔡英文執政團隊打下的重要基礎，自己會在這個基礎上加倍努力。

▲▼賴清德。（圖／翻攝自臉書）

▲民進黨總統當選人賴清德。（圖／翻攝自臉書）

賴清德指出，感謝兩位對手展現的民主風度，自己剛剛也分別接受他們的恭賀電話，也要恭喜他們領導的政黨在國會席次的斬獲，期待未來能夠為國家團結合作。

賴清德表示，作為2024世界大選年最矚目的第一場大選，台灣締造民主陣營第一場勝利，這場勝利有三個重大意義，第一、台灣告訴全世界，民主和威權之間，選擇站在民主這邊，中華民國台灣會繼續與國際民主朋友繼續同行；第二、台灣人民用行動成功抵禦外部勢力介入，自己的總統自己選。

賴清德提到，第三、三組候選人中賴蕭配獲得最多支持，代表國家會繼續走在正確道路上，不會轉向也不會走回頭路。感謝蔡英文和執政團隊8年來盡心盡力，為台灣改革和建設打下重要基礎，賴清德和蕭美琴將在這個基礎上加倍努力，讓國家穩健前行、讓人民過好日子。

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