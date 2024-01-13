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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選結果出爐，由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選，賴清德在13日晚間的記者會中表示，雖總統勝選，但在國會，民進黨沒有維持過半的席次，「這代表我們努力不夠，的確有需要虛心檢討的地方」，這新的民意，他們充分理解、完全尊重。

▲▼賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

賴清德表示，在國會選舉，民進黨沒有維持過半的席次，「這代表我們努力不夠，的確有需要虛心檢討的地方」，選舉結果告訴他們，人民期待有能力的政府和有效力的制衡，這新的民意，他們充分理解、完全尊重。

賴清德提到，面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，有四點面向，第一，他會深入研議兩位對手的政見和主張，只要是福國利民、符合國家發展需要的，他都會納入施政方針；第二，未來的人事佈局，他會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展來努力；第三，未來的施政，各黨派有共識的議題，他們優先處理，還沒有共識也沒有急迫性的，讓他們擱置爭議、持續溝通。

第四，賴清德強調，極待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，他會建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。

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