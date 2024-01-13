宜蘭立委／新秀+政見獲肯定　民進黨陳俊宇被徵召仍勝出

▲6選1宜蘭立委戰局，民進黨陳俊宇勝出。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

臨危授命參選宜蘭立委的民進黨宜蘭縣黨部主委、縣議員陳俊宇，最終在藍白夾殺下勝出，宜蘭政壇人士認為，基層出身受民進黨全力培養的新秀陳俊宇，勝選是除了綠營大團結外，提出的國民年金3千提高至5千、台62線及早成第2條國5、鐵路宜蘭段全面高架由中央全額補助等與縣民息息相關的政見，受到大多數選民的肯定有關。另陳俊宇的勝出，也代表民進黨宜蘭新生代的出頭，民進黨積極培養年輕一代為民服務的苦心，再次獲選民支持。

宜蘭政壇人士指出，陳俊宇勝選得票結構上，除了綠營大團結守住基本盤外，還包括民眾黨的陳琬惠拉到中間偏藍的選票，換言之是民眾黨拉到國民黨黃琤婷的票。

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇，曾任一屆鄉民代表、三屆縣議員、二屆民進黨宜蘭縣黨部主委，是民進黨一路從基層培養的政治明星，而這次宜蘭立委選舉本應是尋求連任的陳歐珀的戰場，但陳歐珀2023年5月間，遭指控與im.B詐騙集團不當往來，宣布退出立委選戰，民進黨中央徵召陳俊宇上陣。

這次宜蘭立委選舉共有6人參選，陳俊宇競選總部總幹事黃適超認為，勝選主因包括陳除了是基層出身的新秀外，這次提出的：國民年金3千提高至5千、台62線及早成第二條國五、鐵路宜蘭段全面高架由中央全額補助、陽明交大附醫成為醫學中心提升醫療品質等與縣民息息相關的政見，受到大多數選民的肯定有關。

黃適超表示，藍營文宣猛打「楊桃館」及涉超貸案等，根本是「冷飯熱炒」，因司法都在選戰之前即還陳俊宇清白。