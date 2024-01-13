宜蘭立委／陳俊宇發表當選感言：大家都是可敬的對手

▲陳俊宇發表當選感言。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

2024立委選舉於今（13）日下午4時準時開票，宜蘭縣陳俊宇得票與黃琤婷拉開差距，陳俊宇晚間6點45分現身宜蘭溪南競總，宣布自行當選。

陳俊宇指出，謝謝宜蘭所有鄉親明智的選擇，能在順利平和的選舉過程裡面，完成民主的使命，這次在宜蘭縣，民進黨展現無比的團結，才能讓這次的選舉裡面高票當選，在這半年裡面，經過大選洗禮，獲得最後得勝利，謝謝鄉親跟好朋友的支持。

陳俊宇表示，這次選戰過程，大家都是可敬的對手，他們提出的相關政見，只要對宜蘭是好的，未來都會採納，也會向他們請益，讓宜蘭在相關建設相關福利方面，對縣民是正面的，都會詢問他們意見來努力。

陳俊宇勝選感言如下：

各位敬愛的鄉親父老，大家晚安。

競爭空前激烈，關乎國家未來前途的大選，終於在全國公民明智的選擇下，順利平和地落幕了。俊宇有幸，因為鄉親父老的愛護，當選第 11 屆立法委員。

俊宇在此要誠摯地感謝宜蘭鄉親們的支持；感謝民主前輩們一路的提攜；感謝競選團隊無私的相挺與付出，不畏日曬雨淋、不分白天黑夜，越挫越勇，讓俊宇終於脫穎而出，獲得勝選。



古人說「學然後知不足」，俊宇經過這半年多來大選的洗禮，自認學習很多，也成長不少，更有幸的，是認識到自己有所不足。俊宇今後將會鞭策自己，更加謙虛，更加精進！誓必秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的基本信念，不會辜負鄉親所託，克盡立法委員職責，不分黨派，為民服務，為國效忠！



還記得我國中畢業時，全班同學互相勉勵，大家一起合唱〈海鷗〉這首歌曲：

「海鷗飛在藍藍海上 不怕狂風巨浪

揮著翅膀看著前方 不會迷失方向

飛的越高 看的越遠 它在找尋理想

我願像海鷗一樣 那麼勇敢堅強」



各位鄉親，俊宇願學海鷗，要像海鷗一樣，不怕狂風巨浪，勇敢堅強，追逐理想，俊宇一定會帶著使命努力向前，為咱宜蘭更美好的明天而打拚！謝謝大家，敬祝各位「平安順興」！

最終正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

1號｜陳俊宇｜民主進步黨

2號｜林錦坤｜無黨籍

3號｜邱介勲｜制度救世島

4號｜陳琬惠｜台灣民眾黨

5號｜林意評｜台灣基進

6號｜黃琤婷｜中國國民黨