天龍國天龍區投票不用排隊！她疑惑「代表什麼」　選民曝各地狀況

▲下午4時前都可以投票。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（13）日舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，從上午8時至下午4時都可以投票。不過媒體人周玉蔻就發文透露，天龍國（指台北市）天龍區投票不必排隊，這代表什麼？貼文底下，也有不少網友分享各地投票狀況。

周玉蔻在臉書上發文表示，「天龍國、天龍區，都不必排隊！」這代表什麼意思呢？這個狀況讓她感到迷惑。

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貼文底下，就有網友拋問，「大安區？」周玉蔻回應，「對」。另也有網友好奇問，「以前有這樣嗎？」周玉蔻則表示，「沒有」。

各地網友也分享，「基隆也沒有排隊的跡象，上次地方選舉，人超多的」、「好奇怪，今天的汐止也沒什麼人」、「蘆洲投票人不少，礁溪投票沒什麼排隊」、「平鎮區超多」、「台中市也不需要排隊」、「台南人踴躍」、「台南排隊排很長」、「高雄小港人潮看起來很不錯」、「高雄我區投票所一直排到中午仍絡繹不絕」。

還有不少住在台北市的網友也留言，「天龍區的我小排一下，但隔壁鄰的免排」、「中正區人很多耶」、「12:00社子人很少」、「我在介壽國中附近投票，夠天龍吧？遇到跟大姐同樣狀況」、「我在龍門國中附近，早上10:00也沒什麼人」、「民生國中也是沒什麼人」、「中山區也沒有很多人」、「早上9:00台大附近投票，也發現人很少」、「我在內湖投票。早上9點多去投票，人很少，跟2020和公投的時候比較起來，人少蠻多」。