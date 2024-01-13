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「善意提醒別這樣蓋選票！」　他錯愕：變廢票了

▲▼2024總統大選，民眾投票。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2024總統大選，民眾投票踴躍。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者邱晟軒／綜合報導

2024總統立委大選今（13）日登場，各地投開票所發生零星狀況。有網友在批踢踢發文分享了一起投票現場發生的特殊狀況，善意提醒「不要把多張選票疊在一起蓋章」，因為有可能導致墨水透過紙張，沾染下方空白選票，最後成了廢票。

全台各地投票所如火如荼進行中，不過，有一名網友稍早在批踢踢八卦板以「善意提醒選票不要疊在一起蓋章」為題發文表示，陪同老婆前往投票的過程中，意外發現選票似乎比較薄或墨水使用較為濃厚。他特別提醒，投票時要避免將三張選票疊在一起蓋章，以免發生墨水透過去到另一張選票的情況。

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他進一步指出，由於墨水透過去到另一張選票，抗議無效後只好蓋成廢票。在帖文中，該網友補充說明，老婆並非第一次投票經驗，但這是首次使用墨水台，因此沒有留意到。

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，「投票要小心沾到其他張不是常識嗎」、「謝謝提醒，但還是有點天（兵）」、「省時間也不是這樣蓋」、「抗議甚麼，難不成換一張票給你喔」、「笑死，新手村剛出來的嗎？」；也有網友分享投票經驗，「我都是一張蓋完，晾乾，才蓋下一張」、「我都一張一張蓋，還花幾秒吹吹再疊起來」、「我蓋完都吹一吹再折」。

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲網友投票經驗分享，三張疊在一起蓋章，墨水透過去另一張導致投票無效。（圖／記者周宸亘攝）

中選會特別提醒，投票時若不小心蓋錯選票，無法重新領票再投。請選舉人於投票時應審慎圈選，若不小心蓋錯選票，仍請投入票匭，請勿撕毀選票，或將選票攜出。若有違反者，撕毀選舉票，將處新臺幣5,000元以上5萬元以下罰鍰；攜出選舉票，將處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5,000元以下罰金。

若不小心圈選於圈選欄外之選票是否有效？中選會說明，選票圈選欄為3公分＊2.5公分之空白欄位，圈選工具之印文直徑則為1公分，是以選舉人在正常圈選之情況下，圈印印文應不致跨出欄外，但如不小心蓋出欄外，如符合本會104年10月29日修正公布之公職人員選舉選舉票有效與無效之認定圖例有效票例，能辨識為圈選何組何人或何政黨者，仍將認定為有效票。

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